Sei anni dopo, Non c’è ancora verità o giustizia Di Giulio Regene Il Nel gennaio 2016 uno studente italiano è stato assassinato in Egitto, Nel quinto anniversario della lotta di piazza Tahrir. Il 25 gennaio 2016 un dottorando italiano è scomparso. Il suo corpo, mutilato dalle torture, verrà ritrovato senza vita il prossimo 3 febbraio. In questi 6 anni i genitori di Regene, i cittadini italiani, le organizzazioni e la società civile si sono battuti costantemente per la verità e la giustizia, e lo sentono ogni anno, nell’anniversario della scomparsa di quel giovane.

A Fiumicello, la città natale del ricercatore italiano, si svolgerà oggi, 25 gennaio 2022, l’evento (anche in streaming) “Pensieri, parole e musica per Julio” con la partecipazione della famiglia di Articolo 21, Pf. Intervento online di Mario Piani, Askanio Celestini, Gianni Cuperlo, Vinicio Cabosela, Valerio Mustandria e Chamber Roberto Figo. Nel pomeriggio Almo Collegio Borromeo organizza l’evento online “Incontro in memoria di Giulio Regini e Gino Strada: Interverranno i genitori, l’avvocato Alessandra Palerini e Simonetta Cola, moglie di Gino Strada, parleranno a nome dell’Associazione Emergenza.

Oggi sarà un giorno Per ricordare Giulio Regini in tutta Italia: Molti comuni organizzano fiaccolate, mostre e minuti di silenzio.

Le due schede seguenti cambieranno il contenuto di seguito. El Itañol: Notizie, cultura, atmosfera e altro dall’Italia e dalla Spagna. Un progetto editoriale italo-spagnolo. Autori: Lorenzo Pasqualini e Clara Kopos.

Articoli correlati