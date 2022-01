Italia: Airbnb cerca qualcuno da vivere senza affitto per un anno in Sicilia

Corse a vivere una bella villaggio italiano Può sembrare un sogno impossibile, ma Airbnb Questo è un po’ più fattibile per un fortunato.

Shared Home Site Cerco persona da abitare senza affitto in una casa di tre piani ristrutturata tutto l’anno in Sicilia.

La proprietà del patrimonio italiano si trova nella cittadina rurale di Sambuka: popolazione, 6.000 persone.

A ovest dell’isola italiana si trova il comune di montagna. Di recente ha fatto notizia per aver fatto parte del famoso progetto abitativo da € 1 in Italia.

Tuttavia, Airbnb non cerca qualcuno che voglia nascondersi in una follia rurale: ci si aspetta che il candidato prescelto sia attivamente coinvolto nella comunità.

Con la nuova flessibilità di vivere e lavorare da remoto, una persona avrà l’opportunità di trasferirsi in Sicilia con la sua famiglia, partner o amico e trasferirsi in questa casa restaurata in modo unico.

“I migliori candidati dovrebbero impegnarsi a guidare e contribuire alla vita del villaggio.

“A partire dal 30 giugno, la loro residenza a Sambuka si terrà per un anno e il candidato prescelto tratterrà tutte le entrate derivanti dal soggiorno su Airbnb”.

Poiché si tratta di un’iniziativa di Airbnb, il richiedente selezionato deve tenere gli ospiti in una stanza libera per la maggior parte del soggiorno, tuttavia può trattenere i soldi dalle prenotazioni.

“L’host accoglie a casa gli ospiti di Airbnb da tutto il mondo per almeno nove mesi all’anno”, afferma il sito web.

Vengono offerti corsi di italiano e di cucina in modo che abbiano l’opportunità di migliorare le proprie abilità mentre vivono a Sambuka.

A differenza di altre abitazioni del progetto abitativo ufficiale da 1€ che normalmente richiedono importanti lavori di ristrutturazione, l’immobile di Airbnb è già stato oggetto di una revisione completa con la cortesia dello studio di architettura Studio Didia.

“Lo spazioso edificio ha tre piani, con ampio spazio per lavorare in remoto e ospitare su Airbnb”, afferma il sito web.

“Al piano terra c’è un piccolo soggiorno, una camera matrimoniale con un letto matrimoniale e un bagno.

“Il primo piano comprende un soggiorno, cucina, spazio di lavoro, bagno e camera da letto al piano superiore con un letto king size.

“Al piano superiore c’è un soggiorno extra con un divano letto matrimoniale.”

Anche se i richiedenti portano a vivere con loro familiari o amici, il diritto di soggiorno è limitato a un massimo di due adulti e due bambini.

I candidati devono avere più di 18 anni e parlare inglese colloquiale; Bonus extra italiano.

I candidati possono presentare domanda airbnb.com/1eurohouse.