La Camera di Commercio Italiana di Barcellona sta organizzando l’Italia con Custo, un tour gastronomico con tappa in 4 ristoranti di Barcellona rinomati per mostrare l’originale gastronomia regionale italiana. L’iniziativa fa parte di un programma del vero gusto italiano gestito dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per promuovere la vera produzione italiana.

Grazie al programma del gusto autentico italiano che valorizza i prodotti autentici italiani, chi ama la gastronomia italiana può gustarlo dal 13 al 16 settembre. Organizzata da Italia con Custo in queste date, l’Associazione Italiana delle Imprese cerca di portare la tradizione del ricettario regionale italiano dall’autenticità, dall’origine e dall’approccio didattico agli amanti della gastronomia italiana. I 4 ristoranti partecipanti sono riconosciuti come portabandiera della cucina regionale delle loro città d’origine. Sono Kane Sardinia (Sardegna), Rafaeli (Toscana), Pacquiao (Veneto) e Cale (Sicilia).

In ognuna di esse verrà proposto un menù degustazione a prezzo fisso e i piatti potranno essere gustati singolarmente se lo si desidera. In questo menù puoi trovare prodotti, arricchimenti e sapori di ricette regionali talvolta inedite dalla prenotazione del ristorante presso i 4 ristoranti aderenti.

Secondo i rapporti, alcuni degli alimenti che possono essere degustati sono:

Niccol பா Polly, di Kane Sardi, ci avvicinerà alla Sardegna con piatti come Coulergions o Frigola Sarda con Vongol e Porterca.

Marco Lesis e Maricio de Vei de Pacquiao realizzeranno ottime ricette venete come il risotto al nero di seppia o le pacalle alla Vicentina.

La famiglia toscana Raffaele (guidata dagli chef Michael Paggioni e Antonio Caruso) sarà a disposizione per fornire ricette della cucina toscana come Cuscoco Livernez o Tortelli Lucci con rastrello toscano.

Nico Siomione di Gallo propone il successo di un ricettario come il siciliano Cabonada al tono fresco o la pasta con le carte.

Dal 13 al 26 settembre, 4 ristoranti proporranno questo menù per il periodo “Italia con Custo” a pranzo o a cena. Chi volesse gustare questi 4 menù deve prenotare in anticipo nei ristoranti.

Il menu comprende vini selezionati della regione, selezionati da ciascun ristorante. Il Progetto True Italian Taste è promosso per valorizzare più di 800 prodotti agroalimentari italiani con origini e identità geografiche riconosciute dall’Unione Europea, lavorando per rivalutare concetti come qualità, tradizione e territorio, e per sensibilizzare consumatori e professionisti. Per quanto riguarda i vantaggi dell’utilizzo di prodotti genuini italiani.