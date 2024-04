Italia: culla dell'arte, del romanticismo, del vino e della pasta

In un nuovo capitolo Viaggio infinitoSiamo trasportati in un posto bellissimo ItaliaCulla dell'arte rinascimentale, è riconosciuta per la sua architettura, la moda, la storia antica, i paesaggi e la cucina eccezionale.

Per esplorare lo “stivale” dell'Europa abbiamo parlato con Carola Jorgevara (@carola.jorquera), giornalista, modella ed esperta di moda, e con Maria Pia Jovanovic (@mariabijaovanovic), direttore di Prefiero el Maule e ideatore del podcast “Kilómetros de Anecdotas”, ha avuto l'opportunità di visitare una delle zone più belle della Riviera Ligure, le Cinque Terre.

Quali sono i luoghi imperdibili in Italia?

1. Costiera Amalfitana

Un luogo davvero magico, dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO nel 1997. La Costiera Amalfitana si trova nella regione Campania, nel sud Italia, e si trova tra il Golfo di Napoli e Salerno. Si caratterizza per il suo terreno montuoso e le ripide scogliere ricoperte di vegetazione che scendono direttamente nel Mar Tirreno.

Lungo la costa è possibile visitare vari bellissimi paesi e città come Amalfi, Sorrento, Positano e Ravello. Allo stesso modo, la regione si distingue per la sua ricca storia e cultura, la sua cucina mediterranea, l'ospitalità dei suoi cittadini e i suoi paesaggi da sogno.

2. Torre di Pisa

Non puoi assolutamente mancare di visitare Piazza dei Miracoli e scattare una foto alla Torre Pendente di Pisa, una delle attrazioni turistiche iconiche e più visitate dell'architettura italiana. Famoso nel mondo.

Sebbene la sua costruzione sia iniziata nel 1173, si è trattato di un processo lungo e complicato lungo quasi 200 anni che ha richiesto tre fasi perché il terreno era sabbioso e instabile. Oggi la struttura in marmo bianco, considerata un gioiello dell'arte romantica, è alta 55,86 metri, è stimata in 14.700 tonnellate e ha un'inclinazione di circa 4°, estendendosi dalla verticale a 3,9 m.

3. Venezia

Conosciuta come la “città dell'amore”, ha la capacità di affascinare tutti coloro che la visitano. Venezia è famosa per i suoi canali che attraversano la città, lungo i quali è possibile fare un giro in gondola. Si compone di più di 100 piccole isole in una laguna nel Mar Adriatico, nella regione Veneto, nel nord-est dell'Italia. Si distingue per l'arte, i festival, il cibo e l'architettura.

Tra i luoghi più visitati della città ci sono la monumentale Piazza San Marco, cuore di Venezia; Palazzo Ducale, capolavoro dell'architettura gotica veneziana; e la Basilica di San Marco, con il suo maestoso campanile.