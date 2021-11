Italia | Daniels bionda | Le case in Sicilia si vendono al prezzo di codice di un euro: di cosa si tratta? | NNDC | Il mondo

Se ti stabilisci in Italia, migliaia di famiglie realizzeranno il loro sogno di possedere una casa perché le case in quel paese sono valutate al prezzo indice di un euro. Ma, ovviamente, tutti si pongono la domanda: qual è la presa su questo settore?

La vera ragione è che gli acquirenti di proprietà devono spendere più soldi per diventare “veri proprietari”.

Secondo il giornale Metro, Una donna della California, USA, ha deciso di investire i suoi risparmi di una vita nella zona della Sicilia, in Italia, ma la sua testimonianza sull’attività è stata nuovamente pubblicizzata dai media nel maggio di quest’anno.

Rubia Daniels Un imprenditore è arrivato nella città italiana nel 2019 e ha comprato tre case per un euro: due per i suoi figli e una.

Era Rubia Daniels, una donna della California che ha visto l’opportunità di acquistare tre case in Sicilia a un prezzo simbolico. (Foto: Rubia Daniels)

Il focus era sulla pubblicità utilizzata da questi progetti di edilizia abitativa “Rivitalizzare città e paesi sottopopolati”; Ma, quando si acquista una casa, era imperativo utilizzare lo spazio come luogo in cui vivere, piuttosto che come investimento.

In primo luogo, la donna ha dovuto pagare $ 4.000 per ogni proprietà che ha acquistato nella città di Muzomeli. Sicilia. Inoltre, deve ristrutturare gli edifici in un massimo di tre anni.

Sopra Italia, Il costo della ristrutturazione sarà di $ 120 a $ 900 per metro quadrato e il perimetro degli edifici sarà di 11 a 190 metri quadrati.

Ad oggi, Rubia Daniels Ha investito $ 12.000 nella sua prima casa – dopo aver preparato il budget, dovrebbe spendere almeno $ 20.000 su ogni proprietà che acquista, afferma il quotidiano britannico.

“Se ti vendono una casa per un euro è perché devi aggiustarla”.La donna ha detto che era difficile calcolare il costo totale da investire per completare le parti delle tre case.

Dopotutto, l’uomo d’affari ha ammesso di amare il posto ed era felice di vedere il suo vicino. “Piu che benvenuto”. “Rendono davvero più facile per le persone venire a perseguire i propri sogni. musomeli Sta diventando un luogo multiculturale con persone provenienti da tutto il mondo”..

Daniels ha consigliato alla sua famiglia, agli amici e agli sconosciuti di esplorare a fondo il processo di acquisto prima di scegliere una proprietà. “Una volta trovato il posto che desideri, fai sapere loro che vuoi registrarti in quella casa. Ci sono persone che cercano queste case, bisogna essere preparati, quindi assicurati di avere delle opzioni”..