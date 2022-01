Italia e Francia rinviano le partite, con 9 morti in Bayern per Covit-19

La Ligue 1 sospende quattro partite, il Calcio tre e la squadra bavarese cerca di scavare nel Corona virus.

Video: partite di League 1 rinviate a causa di casi di coronavirus

A: TUDN e EFE ENE. 06. 2022

Aumento dei casi di COVID-19 Il mondo del calcio continua con risvolti globali, questa volta ha avuto successo nella programmazione agonistica Lega 1 come la Francia Un campionato Dall’Italia, inoltre Bayern Monaco Sono stati segnalati nove casi positivi.

Il Bologna è stato bandito dalla competizione con il suo club a causa dell’alto numero di giocatori positivi per giocatore. Corona virus, Renato Dol’ara non è sceso a terra per giocare la partita di Serie A contro di lui Inter di Milano, Che è sceso in campo e, in linea di principio, ha vinto la lotta di gestione 3-0.

Il piano per questa vacanza del 6 gennaio in Italia è stato pesantemente condizionato dall’aumento dei contagi registrato nelle ultime settimane e, insieme a Bologna-Inter, non si giocheranno le altre tre partite: Atlanta-Torino, Salernitana-Venezia e Fiorentina-Udinese. .

L’azione del campionato di Serie A non è stata annunciata e le suddette partite sono state ufficialmente confermate, quindi le squadre che non parteciperanno perderanno amministrativamente 3-0 e affronteranno un punto di penalità in classifica.

Certo, negli ultimi anni, in casi simili, la Serie A ha dato ai club colpiti dal virus corona l’opportunità di competere con i loro obblighi in un’altra data.

Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha promesso questo giovedì che è necessario stabilire un protocollo chiaro per evitare incertezze come quella attuale. READ Johan Vasquez ha ottenuto il visto di lavoro per giocare in Italia

“Serve una regola chiara, un protocollo che limiti la competenza dell’Asl hasintas. Altrimenti si ripresenteranno queste situazioni”, ha detto Giuseppe Morata.

Ha vinto la League 1 e Lily ha 12 positivi

La French Professional Football League (LFP) giovedì ha confermato il rinvio di quattro partite di prima divisione in programma questo sabato a causa di un elevato numero di cause positive tra i suoi giocatori.

In un comunicato, la LFP ha rilevato l’incertezza per la stagione 2021-22 e per il protocollo di gara. FC Lorient-LOSC Lily, Caen-Chamois Niortais FC, USL Dunkerque-Paris FC e Amiens SC-AC Ajaccio devono ancora essere confermate.

La prima conferma è stata la partita del LOSC Lille contro l’FC Lorient, che è stata rinviata su richiesta del Lorient, dove 12 giocatori e due allenatori, tra cui l’allenatore Christophe Pélissier, sono risultati positivi al COVID-19, mentre il Lille ha otto casi. .

Il Bayern Monaco va alla cava nei casi Govt-19

Il Bayern Monaco è tornato in cava per recuperare parte della perdita causata dal virus corona nella partita di venerdì contro il Monsencladbach, il cui completamento non è stato ancora confermato.

Sia Arizona Ibrahimovic che Paul Wanner sono under 16 nelle giovanili e diventeranno i giocatori più giovani a giocare una partita ufficiale con il Bayern se venerdì avranno minuti. Finora quel record è stato detenuto da Jamal Musiyala.

La prima squadra comprendeva Bright Array-MP, 18, Taylor Both, 20, Jamie Lawrence, 19 e Lucas Copada, 17.

Parte dei rinforzi erano concentrati nel Bayern sub 17 in Spagna e dovevano tornare urgentemente in Germania.

Il Bayern Monaco non può fidarsi di Manuel Neuer, Dyer Upamegano, Lucas Hernandez, Tangui Nianzo, Alfonso Davis, Omar Richards, Corinthian Tolisso, Kingsley Common e Leroy Sane per essere positivi al Covid-19. READ Lo spettacolare uragano gemello di ieri in Italia, come è possibile?

Inoltre, Bouna Sarr ed Eric-Maxim Choupo Moting sono con le loro squadre nella Coppa delle Nazioni Africane. Joseph Stasinik è stato escluso per infortunio e Leon Koretska si è allenato da solo a causa di un problema al ginocchio. La capolista del Bayern Bundesliga ha nove punti in più rispetto al Borussia Dortmund.

Numerose vittime hanno portato al rinvio della partita, ma tutte le indicazioni erano che la German Football League (DFL) non era pronta ad accettare una richiesta in tal senso. Le regole stabiliscono che le partite devono essere giocate fino a quando non ci sono 16 giocatori.

Cladbach ha anche quattro morti per il virus corona.