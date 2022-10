Italia e Germania cercano soluzioni in attesa del midgate: dal minor numero di giorni di riscaldamento al pagamento delle bollette – Internazionale

L’Europa non ha smesso di cercare di risolverlo La crisi energetica porta con sé problemi Mentre affronta il prossimo inverno e pone fine alla dipendenza dalle materie prime russe. Tutto I riflettori sono accesi Gatto medio. Pedro Sánchez ha incontrato ieri a Berlino il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il primo ministro portoghese Antonio Costa. La Francia insiste nell’offrirsi di andare sul Canal Grande Gas prelevato dall’Algeria e stoccato in Spagna in altri paesi del vecchio continente.

Tutti e tre i primi ministri hanno concordato Continua a provare Calma Macron. Ma, a quanto pare, non ci sono progressi. Con le riserve tedesche al 95% della loro capacità, l’urgenza del progetto estende il suo orizzonte all’inverno del 2024. Berlino mantiene il suo impegno. Anche di fronte all’importanza strategica del progetto Efficienza dei costi. I capi di governo spagnolo e portoghese faranno la loro prossima visita a Parigi prima del 20 ottobre per ottenere il via libera dalla Francia, che non dà molte speranze, almeno per ora.

Intanto i paesi europei sono ancora alla ricerca di formule per affrontare al meglio questo inverno. Secondo gli esperti la fornitura è garantita, Ma il problema è il prezzo. Alcuni paesi sono più esposti di altri, come la Germania. Scholz sta adottando misure per ridurre le bollette energetiche. A tavola intendono Fornire assistenza equivalente a fattura mensile a individui e organizzazioni Prima di dicembre.

In Germania Aumentano le vendite dei riscaldatoriAnche i funzionari hanno avvertito Potenziale di essereQuesto dispositivo si consuma con un uso intenso. Secondo un sondaggio, il 25% delle aziende nel nord della Germania Alcuni potrebbero essere costretti a interrompere la produzione momento. Tieni presente che ciò che accade in Germania riguarda l’intera UE.

L’Italia fa caldo

L’Europa sta immagazzinando più gas possibile Sullo sfondo della guerra ucraina E l’imminente arrivo dell’inverno. C’è un piano europeo per risparmiare energia, ma ogni Paese lo adatta. Ad esempio, l’Italia Ha deciso di avere giornate meno calde e temperature più basse. In alcuni casi, può arrivare fino a 17 gradi nei centri industriali e 19 gradi nel resto, comprese le case.

15 giorni di meno caldo In inverno, anche le ore di luce sono più brevi. Dipende dalla posizione. Per i meridionali, Sono consentite sei ore al giorno. Intanto al Nord non ci saranno limiti di tempo. Le nuove restrizioni non riguarderanno ospedali, case di cura, asili nido e piscine. In pratica si consiglia una doccia veloce e il riempimento sempre della lavastoviglie. Ma in un paese dove la pasta viene solitamente cotta, il consiglio più significativo è quello di ridurre il fuoco dopo la bollitura.