Italia EFE sostiene le riserve di gas congiunte e la legge europea sui microchip

Roma, 20 marzo () Legge europea sui microchip per agire “immediatamente e con decisione” in questo ambito, come hanno già fatto Cina e Stati Uniti.

Nel suo discorso davanti al Senato in vista del prossimo Consiglio europeo di domani e dopodomani, ha preso atto dell’impegno del suo governo a “controllare” l’aumento dei disegni di legge Tracy e ha ricordato che nei mesi scorsi erano già stati 4,2 miliardi. .

Al riguardo, ha aggiunto, “ha esortato la Commissione ad accelerare la fattibilità dell’acquisto e dello stoccaggio del gas naturale congiuntamente su base volontaria con attività di medio termine”.

“Questa strategia sarà efficace nel combattere gli shock e aumentare la capacità di stoccaggio industriale”, ha spiegato, aggiungendo che la commissione presenterà una raccomandazione per rivedere il quadro normativo a dicembre.

Drake ha affermato che “ridurre la dipendenza dai combustibili fossili a medio termine e aumentare significativamente l’uso di risorse rinnovabili” è essenziale per far progredire il cambiamento ambientale e raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione fissati per il 2030. E 2050”.

Ha anche preso atto della sfida europea di “raggiungere l’autonomia tecnologica nei semiconduttori e nelle tecnologie quantistiche” dopo aver evidenziato che la dipendenza dell’Europa da ulteriori forniture europee attraverserebbe il 44% della capacità globale dei semiconduttori negli anni ’90 e solo il 9% entro il 2021. “.

Se l’Ue vuole raggiungere il suo obiettivo di produrre il 20% dei semiconduttori mondiali entro il 2030, deve “agire immediatamente e con decisione”, come stanno già facendo Cina e Stati Uniti, “con miliardi di investimenti ciascuno in questo settore”.

“L’UE deve unire le capacità di ricerca, progettazione, sperimentazione e produzione di tutti i paesi europei, ad esempio, per creare un sofisticato ecosistema europeo di microchip”, ha affermato, aggiungendo che l’Italia sostiene con forza la raccomandazione europea della Commissione europea di integrare investimenti e produzione di microchip e circuiti integrati in Europa. Chip Act. “