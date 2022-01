Italia, elezioni presidenziali: quanti anni durerà l’ordinanza? Cos’è il quirino?

Prossimo Il 24 gennaio inizia ufficialmente al Parlamento italiano Elezione del nuovo Presidente della Repubblica Italiana. Ecco, qualche interesse, in attesa dei risultati.

Il numero totale dei presidenti in Italia dal 1948 al 2022 è stato di 12. Infine Sergio Materella, capo Enrico Di Nicola. Uno di loro, Giorgio Napolitano, ha rinnovato il mandato, seppur provvisorio, prima di dimettersi nel 2015. Ecco l’elenco Con tutti i nomi.

Cos’è il Quirinale?

Quirinalo, detto anche “Quirinale” in lingua castigliana Uno dei sette colli su cui fu costruita l’antica Roma. Il Monte Quirinale aveva già insediamenti umani nell’età del ferro. Costruito su questa collina dal 1870 al 1946, il Palazzo Guernall fu la residenza ufficiale del Re d’Italia. Poi, Dal 1946 il palazzo è la residenza ufficiale del Presidente.

Quanti anni durerà l’ordine?

Il decreto del Presidente della Repubblica durerà 7 anni in Italia. Il motivo è che in questo modo ogni presidente viene eletto da un parlamento diverso (le elezioni per il rinnovo del parlamento si tengono ogni 5 anni).

Come viene selezionato?

Il Presidente della Repubblica Italiana è eletto dall’intero Parlamento in seduta (con la Camera dei Deputati) 630 delegati, E il Senato, con 321 senatori e senatori a vita, che saranno 6 nel 2022) E per 58 rappresentanti regionali Eletto da ciascun consiglio regionale (due rappresentanti della maggioranza e un rappresentante della minoranza per ciascuna regione). La Valle d’Aosta è una delle 20 regioni italiane ad eleggere un rappresentante. Tutto sommato, voteranno per il nuovo presidente nel 2022 1.009 “grandi elettori” (come vengono chiamati).

Quanti voti servono?

I voti richiesti per essere eletto presidente nei primi tre scrutini sono i due terzi del numero totale degli aventi diritto (673 voti in queste elezioni). Secondo il quarto scrutinio basterebbe la maggioranza assoluta, ovvero il 50% e un avente diritto al voto.

Chi può essere selezionato?

Cittadino italiano di età superiore ai 50 anni.

Titolo II – Presidente della Repubblica Art. 83 Il Presidente è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. Tre rappresentanti di ciascuna regione sono eletti dal Consiglio regionale per garantire la rappresentanza delle minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo rappresentante.

