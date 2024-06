Italia | Georgia Meloni: La leadership di chi vuole essere il nuovo volto della destra europea | il mondo

“Sono Georgia. “Sono una donna, sono una mamma, sono italiana, sono cristiana”. In una frase, Georgia Meloney Ha presentato la sua ideologia personale e politica. È il 2019 e la manifestazione elettorale è diventata virale. Tutti iniziarono a parlare dell ‘”erede di Mussolini”, un politico che non rinnegava l’eredità del dittatore italiano. Ma la Meloni probabilmente no. Coloro che le prestarono attenzione iniziarono a vederla come un’alternativa per uscire dal circolo vizioso dei politici corrotti, che si opposero a molti.

A quel tempo, Maloney non stava facendo progressi in politica. Infatti è stato vicepresidente e ministro della Gioventù durante uno dei tanti governi di Silvio Berlusconi.

Tuttavia, la sua figura cominciò a diventare rilevante nel contesto dell’ascesa della destra più conservatrice in Europa. È stato chiamato la “Le Pen” italiana, per il suo populismo, la sua islamofobia, l’immigrazione, il “globalismo” e l’eccessiva regolamentazione dell’Unione Europea.

Il suo partito, Fratelli d’Italia, è stato fondato nel 2012 e affonda le sue radici nel Movimento Sociale Italiano (MSI), a cui aderì quando aveva 15 anni, una delle organizzazioni riciclate del dopoguerra. Coppa del Mondo, ma continuarono ad aderire al motto del Duce come obiettivo: “Dio, patria e famiglia”.

Il primo ministro italiano Giorgia Meloni fa un gesto durante una conferenza stampa congiunta con il segretario generale della NATO a seguito di un incontro a Palazzo Sigi a Roma nel novembre 2022. (Foto: AFP)

La Meloni è finalmente arrivata al governo nell’ottobre 2022 e, come in quel comizio del 2019, negli ultimi anni ha affermato la sua posizione di donna e madre – rifiutando le politiche di genere e quella che lei chiama la ‘lobby LGBTQ’ – e sbandierando la sua identità italiana, nazionalità. E come cristiano, deve affrontare l’avanzata dell’immigrazione musulmana in un Paese a maggioranza cattolica.

Cambiamento strategico

Dopo pochi mesi dal potere, Giorgia Meloni si è resa conto che per guadagnare risalto – ed evitare di essere emarginata dal complesso sistema politico italiano – non le sarebbe stato vantaggioso restare sola a destra. Ospitare il recente vertice del G7 – le sette economie e democrazie più industrializzate del mondo – è stata un’ottima piattaforma.

L’italiano ha così affinato la sua identificazione con l’Unione Europea, piegandosi al sostegno della Nato e dell’Ucraina, mettendo da parte i dubbi e le dure critiche di anni fa; Mostrando la sua distanza dalla Cina, ha eliminato la parola “aborto” dalla dichiarazione finale.

“Le persone capiscono che l’unico modo per ribellarsi in quest’epoca è preservare ciò che siamo, e l’unico modo per ribellarsi è essere conservatori.” Georgia Meloney

“Da quando è arrivato al governo ha lavorato bene sul suo profilo internazionale. Ma non è che la Meloni sia stata rilassata, bensì ha dimostrato di essere pragmatico”, ha spiegato Steven Forti, professore di storia contemporanea all’Università autonoma di Barcellona. dice a El Comercio. “Non limita la sua proposta, il suo discorso o il programma del suo partito, perché continua ad aderire a principi identitari, ma capisce che per la sua sopravvivenza politica e per avere più peso in Europa non deve oltrepassare due linee rosse : Atlantismo, cioè adesione dell’Italia alla NATO, e invio di armi all’Ucraina, e non tirare troppi fili con Bruxelles.

Per questo motivo la Meloni, pur essendo democratica, ha mostrato buoni rapporti con Biden e con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, moderata e conservatrice.

Uno stretto legame con Rishi Sunak READ Il viaggio di Manu Ginobili in Italia: viaggi di famiglia, riunioni con i grandi del basket e un omaggio con menzione speciale Da quando è entrato al governo nell’ottobre 2022, Meloney ha dimostrato di avere buoni rapporti con il primo ministro britannico, con il quale condivide la sua posizione contro l’immigrazione clandestina. Tuttavia, Sunak dovrà presto affrontare un’elezione che si prevede vincerà il partito laburista, che metterà fine al suo mandato. Un bel saluto con Emmanuel Macron Lo sguardo fulminante della Meloni al suo partner francese al gala del G7 ha detto tutto. Prima di firmare il documento finale, la delegazione francese è stata sollecitata a menzionare apertamente il sostegno all’aborto, al quale il leader italiano si oppone. Macron non ha esitato a criticare la posizione dell’Italia, cosa che alla Meloni non è piaciuta. Buona sintonia con il Papa Sebbene possano essere in disaccordo su questioni come l’immigrazione, Meloni, capo della Chiesa cattolica, ha mostrato un buon rapporto con un cattolico convinto. Entrambi hanno espresso la loro preoccupazione per il basso tasso di natalità del Paese e sono stati intransigenti nella loro posizione contro l’aborto e la protezione della famiglia tradizionale. Chimica con Javier Millay Il presidente argentino è stato uno degli ospiti speciali della Meloni al vertice del G7. I due hanno mostrato molta alchimia in pubblico e non hanno esitato a scambiarsi risate davanti alla stampa. Meloni, infatti, italianizzò il motto libertario scrivendo sul suo account X: “Viva la Liberta!”

Allo stesso modo, Meloni ha voluto offrire un altro sguardo al G7 invitando i leader delle economie emergenti a dimostrare la necessità del multilateralismo. Così, a questo evento, ha partecipato anche Narendra Modi dall’India; Il presidente argentino Javier Mille e il brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva e diversi capi di stato africani. Inoltre, Papa Francesco è diventato il primo pontefice a partecipare al vertice.

“La presenza del Papa è stata fondamentale e simbolica. Chiamandolo, la Meloni ha riconosciuto il valore del cattolicesimo e del cristianesimo in Italia, e anche nell’Unione Europea, come questione di identità di fronte al progresso dell’islamismo dovuto all’immigrazione”, ha spiegato la ricercatrice. Arturo Ponce Urquiza, Professore Nazionale. Università Autonoma del Messico e Università di Anahuac.

La nuova destra europea

Per alcuni l’italiano riempie il vuoto lasciato dalla tedesca Angela Merkel, che è stata la leader indiscussa dell’Europa fino a quando non ha lasciato il governo. Il francese Emmanuel Macron ha cercato di occupare il seggio ma senza successo.

Fordy non condivideva questo sentimento: “Non penso che Maloney possa riempire quel vuoto. Se saprà giocare bene le sue carte e avrà il sostegno del Partito popolare europeo, potrebbe svolgere un ruolo importante, ma quel momento deve ancora emergere. Una forte leadership all’interno dell’UE ha ancora molta strada da fare. Sebbene Macron e Scholz siano indeboliti, Germania e Francia restano essenziali. L’Italia è un Paese di medie dimensioni e fortemente indebitato, con un’economia stagnante e pochi fondi per grandi progetti.

L’obiettivo del primo ministro è quello di dare potere alla destra europea e unirla attorno ai punti comuni, come la lotta contro l’immigrazione, una delle preoccupazioni principali degli europei. Nel frattempo, deve continuare a mettere ordine in casa italiana se vuole perdere l’impronta della politica radicale e distinguersi veramente al di fuori dei suoi confini.