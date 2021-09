L’attaccante argentino Giovanni Simeone ha segnato la sua prima vittoria in Hellas Verona, pareggiando la sua squadra, il Genoa 3 a 3 come spettatore, battendo il Milan Spigia 2 a 1 nella sesta giornata del campionato italiano di calcio di prima divisione questo sabato.

Simeon, titolare, è stato trasformato otto minuti nel primo tempo e 20 minuti nel secondo. Con questa decisione l’Hellas Verona, che aveva vinto la prima partita del torneo in corso, è rimasto con cinque punti proprio come il Genoa.

Inoltre, l’attaccante argentino La Toro Martinez ha segnato un gol in casa, pari all’Inter campione in carica, da 2 a 2 ad Atlanta, in casa. Martinez, the Exceeding Club, ha segnato 5 minuti nella prima metà della stagione in una partita che sembrava favorire la squadra guidata da Simone Inzaki, ma è stata complicata quando sono apparsi i gol dell’ucraino Ruslan Malinowski (30 m BT). Il brasiliano Rafael Doloi (38m BT). Tuttavia, il bosniaco Edin Dzeko (26m SD), che è venuto a rafforzare questo mercato di passaggio, ha sconfitto il portiere argentino Juan Muse per raggiungere i 14 punti.

In un’altra partita, il Milan ha sconfitto lo Spigia 2-1, con gol del centrocampista italiano Daniel Maldini e del centrocampista spagnolo Brahim Dias, e del capitano locale Daniel Verde.

Questa domenica proseguirà con Juventus-Zamtoria (7.30 ora argentina); Emboli-bologna; Sasuvolo-Salernitana e Udinese-Fiorentina (10.00); Logio-Roma (13.00); Napoli-Cagliari (15.45) e termina con Venezia-Torino (15.45) lunedì.

Posizioni campionato italiano

Milano 16 punti; Napoli 15; Inter 14; Roma 12; Atlanta 11; Fiorentina 9; Lazio e Bologna 8; Torino e Udinese 7; Emboli 6; Samboria, H. Verona, Juventus e Genoa 5; Sassuolo e Specia 4; Venezia 3; Cagliari 2 e Salernitana 1.