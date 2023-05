Italia: Il Colosseo a Roma apre un ascensore panoramico per i turisti per accedere al terzo livello | Raggiungere la parte più alta dello stand

Lui Colosseo Roma, la capitale ItaliaMartedì è stato aperto un ascensore che consentirà a tutti i suoi visitatori, compresi quelli con mobilità ridotta, di raggiungere la parte più alta del suo stand e godere di uno dei panorami più impressionanti del mondo.

Lui Ascensore panoramico Come annunciato da Alfonsina Russo, direttrice del parco archeologico, sarà attivo questo giugno e dalle prime ore del mattino, in modo che i turisti possano godere della “particolarissima luce” delle albe romane.

“Il Colosseo è parte del nostro cuore, della nostra identità e memoria, che abbiamo il dovere di proteggere”, ha detto il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.

Come è stato costruito l’ascensore

La nuova infrastruttura dell’Anfiteatro Flavio è stata inaugurata questo martedì con un concerto al centro della sua arena. Orchestra Cinematografica Italiana che ha eseguito la colonna sonora “Gladiatori” (2000)

L’idea di costruire l’ascensore è nata dopo che il film campione d’incassi di Ridley Scott è stato proiettato al Coliseum nel giugno 2018 in occasione di un evento organizzato per raccogliere fondi contro la poliomielite alla presenza del suo protagonista Russell Crowe.

Un ascensore consentirà l’accesso al secondo e terzo livello dello stand (Foto: EFE).

I lavori per la sua costruzione in metallo e vetro sono durati cinque anni Tutto è stato pensato per essere in armonia con questo luogo imponente, la cui esistenza duemila anni fa era stata teatro di feroci battaglie tra gladiatori e bestie feroci.

Durante il travaglio Le pareti non sono forateMa sono stati utilizzati punti di ancoraggio a pressione per garantirne la “totale elasticità”, il che significa che potrebbe essere staccato in futuro se lo si desidera.

Quali luoghi sono accessibili con il nuovo ascensore?

Lyft gli consentirà di raggiungere tutti i suoi visitatori, quasi 7 milioni di persone solo nel 2022 Percorri le sue gradinate o il secondo e terzo e ultimo livello della cavea e i suoi corridoi interniRestaurato e assicurato per migliorare l’esperienza di visita.

Inoltre, la nuova illuminazione di queste gallerie rivelerà segni di crolli sulle loro pareti causati dall’incendio scatenatosi nel 217 dC – presumibilmente da un fulmine – che costrinse quei funzionari romani “caput mundi” a chiudere l’anfiteatro. Cinque anni per restaurarlo.

Questo ascensore panoramico risparmia diverse “salite” dei ripidi cento gradini dei suoi corridoi, tuttavia non raggiunge la parte più imponente, il “soffitto”, il pavimento nella parte più alta della facciata esterna dell’edificio.

Successivi lavori al Colosseo

Questa parte più alta del Colosseo offre una bellissima vista del vicino colle Palatino, ma anche di altri punti di Roma, come il “Gasometro”, riconoscibile torre metallica o quartier generale costruita in epoca fascista nel quartiere Ostiense. Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO).

Se lo aspettava il direttore del parco archeologico “Si sta preparando una pedana” che unisce il terzo piano della tribuna dove arriva l’ascensore, con il piano per completare il pieno accesso al monumento..

Alla presentazione della nuova infrastruttura si è sentita la voce del più famoso gladiatore del Colosseo romano “Maximo Decimo Meridio”. Celebrando l’inaugurazione, l’attore Russell Crowe ha inviato un messaggio audio al leader della band Marco Patrignani..

