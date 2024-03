Italia.- Il governo italiano impone un embargo di 60 giorni contro la nave di soccorso marittimo 'Sea-I4' – Spagna

L'ONG tedesca Sea-Watch ha condannato questo lunedì l'imposizione da parte delle autorità italiane di un blocco amministrativo di 60 giorni contro la nave di salvataggio marittimo “Sea-I 4”, che ha sbarcato 145 migranti nel porto della città di fronte a Reggio Calabria. all'isola di Sicilia.

“La ragione addotta è giuridicamente insostenibile. 'Sea-I4' avrebbe dovuto annullare una missione di salvataggio avanzato in acque internazionali dopo che la cosiddetta Guardia costiera libica giovedì ha consegnato 84 persone in cerca di protezione. Erano militanti che hanno puntato le armi contro i nostri crew”, ha detto ai social media, ha sottolineato in un messaggio pubblicato su Network X, ex Twitter.

Invece di Reggio Calabria, la nave tedesca è stata assegnata dalle autorità al porto della città di Ancona sul mare Adriatico, motivo per cui il governo sostiene che la nave ha infranto la legge e quindi le navi devono andarsene. alla porta assegnata dopo il ripristino.

Le autorità italiane riservano sistematicamente porti sicuri lontani dalle zone di salvataggio per rendere più difficili le operazioni di salvataggio dei migranti.

Nella prima operazione, la ONG ha tratto in salvo 84 persone, metà delle quali di origine somala, dopo aver intercettato venerdì notte un'altra imbarcazione con 61 migranti, tutti siriani.