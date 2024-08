Italia – Inquietante l’arresto di una donna italo-venezuelana in America Latina

I leader politici della regione italiana di Messina, in Sicilia, dove è nata la famiglia della figura dell’opposizione venezuelana Rita Capritti, hanno espresso oggi preoccupazione per l’arresto del leader del Primo Partito della Giustizia nel quadro di un’ondata di repressione scatenata dal governo. “Siamo profondamente preoccupati” per Nicolas Maduro, ha detto la deputata regionale di Forza Italia Bernadette Grasso, che ha detto di essere in contatto con la famiglia di Capritti, in particolare con suo fratello, e di aver informato una “task force” del ministro degli Esteri Antonio Tajani. Alla Farnesina a causa della situazione in Venezuela.



“Il ministro mi ha assicurato la sua piena solidarietà a Rita e alla sua famiglia e mi ha assicurato che il governo italiano perseguirà tutti i canali diplomatici disponibili”, ha detto Grasso.



“L’Onorevole Console ha fatto diversi tentativi per incontrare il suo compagno ed è in attesa di approvazione. Sia il Console che il Console sono in contatto con i bambini e forniranno aggiornamenti regolari”, ha aggiunto il vicecancelliere.



Per Grasso è importante tutelare i diritti fondamentali dei cittadini italiani all’estero.



“Continuerò a seguire personalmente la questione, in stretta collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri”, ha concluso.



Stessa solidarietà è stata espressa da Maurizio Zingales, sindaco di Mirto, dove i genitori di Capritti sono immigrati in Venezuela, che ha sottolineato la “vicinanza alla famiglia”.



“Come sindaco di Mirto e come deputato dell’Assemblea nazionale democratica lavorerò per avere un epilogo positivo a sostegno di Rita Capritti”, ha detto il sindaco.



