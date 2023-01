Italia: la tigre attacca il domatore durante uno spettacolo circense [VIDEO]

La gente comune del circo ha vissuto minuti terribili ‘Amedeo Orfeo’ Sarbo, ItaliaDopo un tigre Attacca la sua soppressione durante la presentazione. Nelle foto che stanno diventando virali sui social, vale la pena notare come il gatto abbia circondato e aggredito l’uomo prima dello sguardo sorpreso. Visitatori.

Quando sono accaduti gli eventi Evan Orfy31 anni, era la gabbia Comunica con A tigre Su un’impalcatura, improvvisamente un’altra volta tigre Gli è saltato addosso e lo ha ferito. Nel video si vede l’animale che morde la gamba sinistra dell’uomo mentre cade a terra.

con loro Chiodo Y Denti canini, l’animale ha inferto numerose ferite in diverse parti del corpo di Orfei. Nel bel mezzo dell’attacco, un operaio del circo ha colpito la tigre con un tavolo, approfittando del momento per fuggire in cerca di aiuto.

Secondo i media italiani, il lavoratori di Circo Una tragedia è intervenuta per impedirne lo svolgimento, così Tamer è stato trasferito al pronto soccorso Ospedale Vito Fauci, Nella città di Lecce.

“Torno nella gabbia”

Presso la struttura sanitaria è stato accertato che l’uomo presentava ferite profonde al collo e alla gamba, che fortunatamente non erano in pericolo di vita.

“Non appena sarò al 100%, tornerò in gabbia con loro. Non ho problemi con loro e nessun pensiero negativo. Addomesticare le tigri mi ha sempre affascinato. Amo follemente gli animali”, ha dichiarato. Evan Orfy per quotidiano ‘Il Sole’.

Dopo l’incidente, Gestione del circo Programmi interrotti con Tigri organizzato quello animali Nell’ambito delle indagini e della ricerca dei motivi dell’aggressione, gli animali vengono sottoposti a una serie di test.