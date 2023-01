Italia: l’attività turistica è già vicina ai livelli pre-pandemia

Ivana Jelinek Da novembre il nuovo direttore generale dell’Ente nazionale italiano per il turismo ( ENIT Dopo la formazione del nuovo governo guidato da Georgia Meloni, l’ente pubblico per lo sviluppo del settore. Fino a quella data ha presieduto la Federazione Italiana Agenzie di Viaggio (FIAVET). In questa intervista svela le principali attività del suo dipartimento.

Il 2022 in Italia è l’anno della ripresa turistica dopo la pandemia?

Dopo un inizio d’anno difficile per gli effetti del Covid e l’inizio della guerra in Ucraina, c’è stata una graduale ripresa. I dati dell’estate e della seconda metà dell’anno sono stati molto buoni. Rispetto ai dati del 2021, le grandi città hanno registrato un aumento dell’occupazione dal 120 al 130%. Mediamente siamo ai livelli pre-pandemia, con una ripresa significativa dei viaggiatori internazionali, spagnoli compresi.

Come si colloca il mercato spagnolo tra i paesi fornitori?

Al momento, è al terzo posto dietro a Germania e Francia.

Come sarà il 2023 e quali sono le tue aspettative?

Se non ci sono altri eventi internazionali o situazioni di emergenza, si presenta come un grande anno turistico. Speriamo di raggiungere e superare i dati del 2019. Vari indicatori come le prenotazioni dei voli mostrano che il turismo continuerà a crescere.

Quale strategia seguirà l’ENIT in questa nuova assemblea rispetto ai mercati, ai prodotti…?

Tenendo conto della grande evoluzione del viaggiatore, vogliamo promuovere il Paese come un’Italia diversa, alternativa, oltre le già note grandi città. Ora vuole più possibilità di accedere alle informazioni e vivere un’esperienza ad ogni viaggio. La parte emotiva di un viaggio è molto importante e cose come il cibo e il vino giocano un ruolo importante lì.

Con questo obiettivo, i mercati già integrati dell’Europa come la Francia, il Regno Unito, la Germania, i paesi del Nord… A lungo termine, America Latina e Nord America, ovviamente, interesseranno anche i paesi del Golfo.

Il mercato asiatico è sempre più favorito dalle destinazioni, e immagino stiano aspettando che si riattivi.

È un mercato importante. Anche se le ultime settimane di informazioni sulla pandemia ci hanno preoccupato, guardiamo tutti alla Cina. Bisognerà aspettare ancora un po’ per tornare alla normalità, e la priorità in Europa è garantire la salute dei suoi cittadini. Continuiamo a lavorare e fare pubblicità nel mercato cinese e speriamo che la situazione migliori per riprendere il 100% delle nostre operazioni con i paesi asiatici.

Il turismo dello shopping è una delle attività preferite dai viaggiatori cinesi e città come Roma e Firenze sono le loro mete preferite in questo senso. Quale strategia seguirai in questa sezione?

Da qualche anno pensiamo in termini di servizio per i turisti cinesi. Cioè, le condizioni devono essere create, quindi l’esperienza Acquisto di merci presso il negozio Più vicino a te, segui i tuoi addebiti e metodi di pagamento… perché parte dell’esperienza del cliente Acquisto di merci presso il negozio È anche dove vai a fare shopping.

Negli ultimi anni è aumentato l’impegno per la sostenibilità degli obiettivi. Cosa significa questo nella tua strategia?

La sostenibilità deve essere compatibile con l’economia reale, che deve avvenire attraverso interventi di ripristino e conservazione e una maggiore efficienza delle risorse naturali. È essenziale garantire che lo sviluppo locale sia coerente con la conservazione del modello di vita. Questo è un tema molto delicato, perché quando c’è una forte spinta da parte del turismo, molte volte le comunità affrontano reazioni negative, vivono quasi l’invasione dei turisti, perché cambia le condizioni di vita dei residenti. Quindi, se non c’è una rete di servizi strutturata, finisce per essere un problema per la popolazione locale.

Venezia, ad esempio, attira sempre l’attenzione.

Venezia ha un’altra complicazione aggiunta, un ecosistema incredibilmente delicato. È un luogo prezioso per tutti, ma va protetto.

I turisti hanno il diritto di visitare Venezia, ma, d’altra parte, dobbiamo fare in modo che Venezia possa sopravvivere affinché i nostri figli e nipoti possano godersi Venezia.

Un’idea che il governo italiano sta ora promuovendo è quella di creare un accesso limitato a Venezia, che, pur essendo una risposta parziale a questo problema, potrebbe essere un buon tentativo di proteggere la città.

L’Italia ha introdotto qualche anno fa una tassa di soggiorno, e ora l’aumento delle sue dimensioni ha causato un grande disagio nel settore…

C’è una tendenza generale in tutti i paesi ad aumentare le tasse sul turismo perché tutti capiscono che sono necessari maggiori investimenti. Ci sono paesi con tassi di turismo più alti del nostro. Penso che i turisti capiscano che il problema non è quanto si spende, ma la capacità di investire e la rata che pagano è efficace.

È stato in carica fino al suo ingresso in ENIT Federazione Italiana Agenzie di Viaggio (FIAVET), almeno uno dei settori più colpiti dalla crisi sanitaria Spagna. Come stanno le agenzie in Italia adesso?

Abbiamo la stessa situazione della Spagna. Abbiamo sofferto molto, ci sono chiusure del 20%, ma la situazione è migliorata, stiamo vedendo movimento e anche nuove aperture. Riteniamo che sarà una stagione positiva anche per il settore delle agenzie di viaggio.