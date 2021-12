Italia: medico arrestato per finta di vaccinare pazienti anti-COVID-19

Ufficiali di Italia Un medico è stato arrestato oggi per aver falsamente affermato di aver somministrato delle pillole Corona virus Per i pazienti immunizzati, possono ottenere un certificato sanitario ufficiale, necessario per il tempo libero.

L’operazione è stata eseguita dalla polizia nelle città di Prato e Firenze sotto il coordinamento della Procura di Pistoia (centro) dove lavorava il detenuto, e 19 persone sono indagate, secondo quanto riportato dai media italiani.

Secondo le prime ipotesi, il medico di famiglia, in qualità di pubblico ufficiale, si fingeva vaccinato contro la malattia. Corona virus Per i pazienti immunocompromessi, si ritiene che i vaccini non aiutino l’infezione e non siano per denaro o altri regali.

Il medico, che sosteneva di aver fornito i vaccini a Pistoia, si è detto impegnato nella sua professione, ma anche in altre città della Toscana, la falsa accusa di truffa, escludendo documenti ufficiali, la successiva accusa di rigetto dei vaccini e la sanità sistema che li utilizzava erano giustificati.

Avvio delle indagini

Secondo le stesse fonti, una madre che ha denunciato la situazione alla polizia italiana era preoccupata che suo figlio, vaccinato ingiustamente, potesse essere contagiato dal corona virus, nonostante il sospetto che ci fossero già delle contraddizioni.

Il Certificato medico Il rinforzato (ottenuto quando vaccinato o trasmesso in Italia) è attualmente richiesto per il riposo e il consumo all’interno di bar e ristoranti, ma il governo italiano ha approvato che l’accesso sia necessario dal 10 gennaio. Vie di trasporto, così come hotel, festival o feste.

Inoltre, è più probabile che l’esecutivo di Mario Tracy lo imponga, la riluttanza di alcuni partiti della coalizione a impedirlo fino ad ora, ma potrebbe essere approvato dal prossimo governo dal 5 gennaio.

Le autorità italiane hanno arrestato un’infermiera il 21 gennaio in Sicilia (sud) per aver finto di iniettare un vaccino contro il virus corona per 400 euro per ottenere un certificato di vaccinazione.

EFE

