Italia, Paese ospite della Fiera del Libro di Morelia – Ambasciate

L’ambasciatore italiano, Luigi Di Chiara, al centro, all’inaugurazione della mostra, dove l’Italia è il Paese ospite. (Foto: ANSA)

(ANSA) – Città del Messico, 27 set – Sarà l’Italia il Paese ospite della Fiera del Libro di Morelia, che si terrà dal 22 al primo ottobre nella città, capitale dello stato meridionale del Michoacán, 300 chilometri a ovest del Messico. città. La fiera offre un’ampia varietà di attività, tra cui presentazioni letterarie, mostre, workshop e proiezioni di film, e vede la partecipazione di 120 pubblicazioni messicane e internazionali. La presenza in Italia, promossa dall’Istituto Italiano di Cultura di Città del Messico, prevede eventi legati al suo patrimonio letterario, come due mostre, una dedicata all’Inferno della Divina Commedia rappresentato nei disegni di Amos Nattini, e l’altra a Pinocchio . , un classico della letteratura per ragazzi illustrato da Mimmo Paladino. Intervengono gli scrittori italiani residenti in Messico, Guadalupe Alonso Coratella, direttrice della Casa del Libro dell’Università Nazionale Autonoma del Messico (UNAM), il principale Ateneo pubblico del Paese, e Fabrizio Cosalter, saggista, docente e docente dell’Università del Chiostro di Sor Juana. Hanno partecipato anche Fernando Ibarra, docente della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’UNAM, Ngia Verducci, grande specialista della letteratura italiana, soprattutto medievale e barocca, narratrice, poetessa ed editrice, Claudia Marchucetti Pascoli, scrittrice e promotrice culturale e Marco Perilli. Scrittore e editorialista. L’incontro è stato preceduto dalla presentazione della mostra presso l’Istituto Italiano di Cultura, alla presenza del sindaco di Morelia Alfonso Martínez Alcázar e dell’Ambasciatore italiano in Messico Luigi Di Chiara. (ANSA).









