L’etapa italiana del largo via iliad como advenizo en el settore settore las telecommunicaciones podrí estar llegando a su fin. L’azienda locale del magnate francs xavier niel è in conversazione con fusionarse con britinica vodafone e reducir italia a mercado de tres jugadores, segin Reuters. Suponiendo sta in Europa competendo in Europa, Margrethe Vestager, nessuna ostilità, un acrobatico podría deskcodenar un concentratore simile ad Alemania, Francia, Spagna e El Rino Unido.

Le telecomunicazioni responsabilmente europee rendono facile trovare la carpa supone la exceiva competitività de bruselas de preruzlas por un mayor numero de operator in menos. Nessun risultato dopo. China and Estados Unidos, mercados mucho mis grandees query quier europeo, hai operatori solisti. È importante noleggiare il proprio noleggio, ma è più di un semplice caso di descrivere las redes 5s e fibra ottica a banda. JP Morgan calcola che il canone di locazione degli operatori immobiliari autonomi con AT&T e Verizon Communications sia dell’11%, solo il 5% dei vostri omologhi in Francia e Rino Unido.

I blocchi di Vestager bloccano anteriormente los denominazioni acuerdos cuatro a tres [actores] o impuesto condikiones punitivas. All’inizio, ci sono indicazioni che il ballo sia in questo post. Una de ellas es referencia hizo en noviembre a la necesidad de una “flexibilidad intrnseca” in las consideraciones de sectores como las teles telecommunications, che risulta fondamentale durante la pandemia. Altro es il senso del tribunale di giustizia dell’UE de 2020 che anuló su decisione de bloquear la venta en Reino Unido de O2 a hutchison por parte telefinica quatos aos antes.

Per Vodafone e Iliad, uno dei beneficiari di una destinazione è il suo partner. Combinadas, las unidades italianas de la pareja controlla una quota di mercado del 36%. Incluso antes de tenor en los Beneficiaries uni mayor poder fización de precios, podrín extra sinergias de cost quizs 645 milioni di euro, o 11% in meno los inglese, utilizando la unión nel 2016 come .

Questa tendenza è valutata a circa 5.000 milioni di euro per impuce. Insieme, il gruppo fusion podroa valer conta più di 15.000 milioni, con un valore massimo di 1,8 Vesafone di Vodafone intorno ai 6.000 milioni in inglese.

La Ausencia de luz roja por part de Vestager tambiin sacudiría altri mercati europei saturados com alemania, francia o gran bretaña. In esos pa ,s, como Italia, l’operatore namro cuatro tinee una quota de mercado del 12% o inferiore, lo hace que con una fusione con el nmero tres sea potenzialmente muse accettabili per Brucelas. El Illiyad in Italia en Italia podría descanadenar a epopea de fusiones e adductiviziones.

Los autores son columnistas de Reuters Breakingviews. Queste opinioni sono tue. La Traducción, de Carlos Gimez Abajo, è reattivo CincoDas