Italia, sciopero dei giornalisti di ‘La Repubblica’ in solidarietà con la storica rivista ‘L’Espresso’

Giornalisti in sciopero a Roma Quotidiano italiano “La Repubblica”, uno dei più grandi del Paese: il quotidiano non è apparso sui giornali oggi e il sito non è aggiornato dalle 19 di ieri. giornalisti della “Repubblica”. Dallo storico settimanale L’Espresso hanno indetto uno sciopero unito con i colleghi. Dopo che il Comitato editoriale GEDI ha deciso di venderlo, si può leggere nel testo del Consiglio: “In un momento in cui l’Europa soffre per la guerra in Ucraina ei nostri corrispondenti stanno lavorando instancabilmente per riferire ciò che sta accadendo lì”. “Vendi il giornale thailandese di Republica E la tradizione della stampa italiana indica una grave sfiducia nello sviluppo a lungo termine». Rivista “L’Espresso” Nasce prima del quotidiano “La Repubblica” negli anni ’50 e ha pubblicato negli anni numerose inchieste su corruzione, mafia e altri grandi temi in Italia.

Il quotidiano afferma: “Le edicole non saranno disponibili e il sito Web non verrà aggiornato 24 ore al giorno. La United News Room è stata costretta a chiedere uno scioperoஎழுத்து, lo scrive la promessa, aggiungendo che la cessione de ‘L’Espresso’ è “un atto grave che potrebbe mettere a repentaglio il futuro dell’intero Gruppo Gedi”, una delle case editrici in Italia.

Marco Tomilano, direttore del settimanale “L’Espresso”, si è dimesso venerdì scorso

Marco Tomilino, direttore de L’Espresso, si è dimesso venerdì scorso tra le voci di una vendita confermate dal gruppo nelle scorse ore. Il Gruppo Gedi possiede testate come Repubblica e La Stampa Inoltre, da due anni, la potente famiglia Agnelli, proprietaria di Fiat e Juventus, detiene la maggior parte delle sue azioni.

Il gruppo GEDI annuncia la Vendita del Espresso. Se la sua lettera di settant’anni è online, l’assemblea annuncia Scooper, al contrario dell’azienda, e conferma la pressione del lavoro per bloccare la prossima richiesta di numero.https://t.co/0bqA3BFDXX – L’Espresso (espressonline) 7 marzo 2022

