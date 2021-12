Italia senza pietà con Guadrado: “Questo è uno dei problemi principali della Juventus”

In questa stagione Quadrato ha giocato 13 partite da esterno e 7 da esterno. REUTERS / Massimo Pinka

Mancano ancora due partite alla fine del primo tempo Serie A 2021/22, Realtà Juventus, Nove vince Scudeti Seguito tra il 2012 e il 2020, il che non è l’ideale. La squadra di Massimiliano Alegre è settima nella competizione e, peggio ancora, non è ancora soddisfatta del proprio calcio.

A causa del momento erratico che sta attraversando Torino, alcune sue referenze nelle ultime stagioni sono state criticate da una sezione della rivista sportiva italiana, il caso di Juan Guillermo Quadrato. Il poliedrico colombiano, che ha conquistato la fiducia di Andrea Birlo e Mauricio Sari nelle ultime stagioni, è molto ricercato sotto Allegri.

Dopo un pareggio tra Juventus sì Venezia Football Club (Il cui direttore sportivo è Ivan Ramiro Cordoba), recentemente promosso in Serie A. Di colui che nacque a Negogli (Antioquia), Mario Sconcerti, Da giornalista Corriere della sera, Disse:

“Quadrato è uno dei problemi principali della Juventus. Non salterà più. Era il pareggio della squadra fino a pochi mesi fa, ma attualmente è assente”.

Quadrato, molto atteso nella partita, gioca da esterno destro, ma sull’esterno si spinge sugli avversari con la sua tripla regolare e poi fa fatica ad agganciare verso l’interno. Quel giorno, è stato sostituito da un’ala Mattia De Sciglio, Che in genere si distingue più per le sue condizioni di marca in difesa che per la sua prevedibilità in attacco.

Finora in questa stagione, Allegri ha utilizzato Quattro 13 volte come ala e sette come ala. Inoltre si riporta con tre note, tutte a cura della Lega italiana.

Nonostante la sua routine, è meno del miglior giocatore con cui ha giocato la scorsa stagione. Voi Insieme al giocatore portoghese Cristiano Ronaldo, la dirigenza del club valuterà il rinnovo del suo contratto.

“Un nuovo contratto è in fase di negoziazione fino a giugno 2024. Palo Dipala e Federico Bernardeski dovrebbero essere prorogati fino a giugno 2026; il centrocampista italiano dovrebbe accettare una riduzione del suo attuale stipendio”, ha riferito il Blasting News Outlet.

Con 28 punti, la Juventus è settima nel campionato italiano, quindi non sarà presente nelle competizioni europee nella stagione 2022/23. Davanti a lui al tavolo ci sono Roma, Fiorentina, Napoli, Atlanta, Milan e il presidente Inter avanti di 12 punti.

La domanda è stata posta, ma il gol olimpico è stato segnato

Nonostante sia stato interrogato, Juan Guillermo Quadrato ha segnato uno dei gol più belli della Serie A il 5 dicembre contro la Juventus 2-0 contro il Genoa. Allo scadere del tempo al nono minuto dell’ingaggio, Nekogli (Antiochia) -pirun ha tirato un calcio d’angolo e ha sorpreso compagni e rivali. Preferiscono invece provare a colpire la palla in testa Alvaro Morata, Giorgio Chillini Il Matthijs de Ligt, Si inchinò e la prova uscì. Obiettivo olimpico.

La carica di Quadrato effettua una campanatura interna, il pallone urta la traversa e il palo posteriore e finisce in fondo alla rete. Portiere ghigno di Salvador Non si poteva fare nulla per controllare il tiro. “Invece di guardare cosa stava succedendo ho visto il movimento sul palo vicino e ho cercato di anticipare la palla forte. Sono un idiota a dare soldi. Devo aspettare”, ha spiegato il portiere italiano.

