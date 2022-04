Italia Serie A 2022 Live: Classifiche, Prove e Risultati delle Partite Classifica Giornata 32 Campionato Italiano | Gli sport

Il Milan non ha gol contro il Bologna Per di più Serie A italiana. Almeno per ora il campionato ha bloccato le possibilità di assicurarsi la loro presenza in classifica. Oggi la squadra è seguita da Napoli e Inter e l’imminente sconfitta potrebbe far perdere loro il vantaggio. Tranne, L’allenatore della Roma Jose Mourinho ha avuto un acceso dibattito Con un portavoce della radio che qualche giorno fa lo ha criticato.

Scopri di più su questo campionato come il calendario delle partite imminenti, la tabella dei livelli, la classifica dei migliori marcatori, i canali di trasmissione e come seguire minuto per minuto le partite in diretta online gratuite.

Puoi vedere: Il Milan inciampa a San Siro e pareggia con il Bologna

Fixer Serie A Partita 32

Livelli di serie A

Puoi vedere: La lite di Mourinho con un giornalista che qualche giorno fa lo ha criticato

Capocannonieri della Serie A

Immobile (Lazio, 21 gol)

Dusan Vilahovic (Juventus, 21 gol)

Simeone (Hellas Verona, 16 gol)

Abraham (Roma, 15 gol)

Ferrari (Sassuolo, 14 reti).

Quali canali vanno in onda su Siri Ava?

I seguenti canali trasmettono serial in tutto il mondo:

Perù: ESPN South e Star Plus

Colombia: ESPN South e Star Plus

Messico: Stella +

Paraguay: ESPN South e Star Plus

Bolivia: ESPN South e Star Plus

Ecuador: ESPN South e Star Plus

USA: Paramount +

Venezuela: ESPN South e Star Plus

Argentina: ESPN South e Star Plus

Cile: ESPN South e Star Plus

Uruguay: ESPN South e Star Plus

Spagna: Movistar +

Francia: beIN Sports Connect

Regno Unito: app BT Sport

Italia: DAZN.

Come guardare le partite di Serie A online gratuitamente?

