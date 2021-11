Italia Serie A: il Napoli ha giocato con la casacca in omaggio a Maradona | Ha pareggiato con l’Hellas Verona ed è ancora al Milan che ha pareggiato con l’Inter

Nel pareggio di 1-1 Posizione Contro Hellos Verona, il Napoli gioca con l’immagine di Diego Armando Maradona sulla maglia, In memoria Primo anniversario della stella argentina, Sarà completato il prossimo 25 novembre.

C’erano gol nella partita della dodicesima giornata del match di Serie A in Italia Nella prima fase De Giovanni SimeonePer la visita, Y. dell’italiano Giovanni de Lorenzo, A lui Napoli, Quella Ancora con il Milan in testa alla classifica Che pareggia anche il derby con l’Inter 1-1.

Il Club partenopeo ha annunciato la decisione, Helles ha iniziato questa domenica nella partita contro il Verona All’ex San Paulo e attuale stadio Diego Armando Maradona, sarà esteso alle seguenti partite A novembre Prima di Inter e Lazio.



Camicia, Coprodotto con il marchio Emporio Armani, Si chiamava “Gioco di Maradona” e il volto di Diego era esagerato con il segno dell’impronta digitale nella parte inferiore del frontale. Attraverso questo il club cerca di “trasmettere l’eredità della mitologia argentina alle giovani generazioni per la città napoletana”.

“A un anno dalla sua scomparsa, il Napoli viene così onorato come miglior campione, simbolo di un’epoca e icona innegabile del calcio mondiale., Dedicata al gioco di Maradona, una maglia speciale creata appositamente”, ha riferito il Club Parthenobio sui social network.

Verrà distribuita la maglia di Diego In tre varianti colore, In onore dell’anno di fondazione del club, un’edizione limitata di 1926 pezzi per tono. Una parte del ricavato della vendita andrà a iniziative di assistenza sociale.

Maradona è diventato il più grande idolo del calcio Città Napoli dal 1984 al 1991, Il periodo in cui ha portato la squadra alla vittoria Cinque Titoli: Due Serie A. Scudetti (1987 e 1990), Un trofeo italiano (1987), Una Supercoppa Italiana (1990) E un file UEFA (1989) Ci sono due scudetti e successi europei Ad oggi Solo nella storia del club.

Derby della Madonna

Per la sua parte, Il Milan ha pareggiato 1-1 con il Milan nel match di Classic contro l’Inter Questo era il titolo Lauderdale Martinez (Una frase persa) E Joaquin è entrato in Corea Nel riempitivo.

Nella nuova edizione del Derby della Madonna Tenutosi allo Stadio San Siro di Milano, Turchia Hagan Kalhanoklu ha portato in vantaggio Nerosuro dal dischetto, ma olandese Stefan de Vrij, contro la sua recinzione, pareggia per i rossoneri, Entrambi nella prima fase.

Circa 26 minuti, Martinez ha avuto una chance di rigore Sul tabellone Per la squadra interista, ma il portiere sloveno Samir Handanovic devia il tiro.

Con questa conclusione, Un topo con Milan e Napoli, Quando L’Inter è stata portata via.

Così come Bologna di Nicholas Dominguez (Eventualmente ferito) Ha vinto 2-1 Al tuo arrivo In Samdoria, Sergio “Cicido” ha sconfitto 3-2 il Venezia di Romero conquistando tre punti d’oro. Come luogo A Roma Esci così dai luoghi depressi.

In un’altra partita controversa Alle Olimpiadi di Roma la Lazio ha battuto la Salernitana 3-0, quando Udinese (Con Nehuen Pérez, Nahuel Molina e Tukumano Roberto Pereira come titoli) Vince 3-2 Dal posto Sassuolo.

Livelli chiave: Napoli e Milan 32 punti; Inter 25; Atlanta 22; Lazio 21; Roma 19; Juventus, Fiorentina e Bologna18.