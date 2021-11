Italia | Soccorso di circa 800 migranti nella regione mediterranea italiana | Vichingo dell’oceano | Il mondo

Circa 800 Immigrati Centinaia di minorenni e cinque donne incinte sono sbarcate domenica in Sicilia dopo essere state soccorse nel Mediterraneo da una nave umanitaria dell’organizzazione di volontariato tedesca XII.

Gli sfollati sono stati ricevuti dal personale della Croce Rossa, che ora deve essere isolato su due navi in ​​porto.

L’organizzazione di volontariato Save the Children ha confermato di essere stata informata del luogo in cui si trovano 170 dei sopravvissuti, sebbene non si sappia quanti abbiano viaggiato da soli o con le loro famiglie.

La ONG Ship C-I4 ha salvato 397 persone in sei operazioni a partire da mercoledì, con l’aiuto di Rise Above di Mission Lifeline. Ma giovedì mattina hanno salvato altre 400 persone da una barca di legno affollata.

Gli immigrati soccorsi nel Mediterraneo sono sbarcati il ​​7 novembre 2021 a bordo del C-I4 nel porto di Tropani, in Sicilia. L’Italia ha permesso a una nave umanitaria che trasportava circa 800 migranti soccorsi in mare, tra cui centinaia di bambini e cinque donne incinte, di fare scalo a Tropani, in Sicilia, secondo l’ONG tedesca CI. (Foto: Giovanni Isolino/AFP)

La banchina in Sicilia è stata approvata dopo ripetute richieste di assistenza, ha riferito all’Afp la Ong tedesca. Inoltre, un’altra nave della ONG nell’area, la Ocean Viking di SOS Mediterranee, ha fornito forniture come cibo e coperte per far fronte alla situazione.

Il Sea I4 è arrivato a Tropani, Sicilia, Italia con più di 800 soccorritori. (AP via Alberto Lo Bianco / LaPresse)

Ocean è anche alla ricerca di un porto per scaricare 306 migranti soccorsi a Viking Sea.

Il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha dichiarato su Twitter che “l’Italia ha nuovamente accolto le persone a rischio di morte in mare ed è stata salvata dal lavoro di base delle organizzazioni di volontariato”.

Gli immigrati soccorsi nel Mediterraneo dovrebbero sbarcare il 7 novembre 2021 a bordo del C-I4 nel porto di Tropani, in Sicilia. (Foto: Giovanni Isolino/AFP).

L’Italia è uno dei principali punti di ingresso in Europa per gli immigrati dal Nord Africa, principalmente dalla Tunisia e dalla Libia.

Volontari della Croce Rossa Italiana (CICR) accolgono i migranti soccorsi nel Mediterraneo mentre sbarcano dalla nave C-I4 nel porto di Tropani, in Sicilia. Il 7 novembre 2021, l’ente benefico tedesco CIA ha permesso alla nave umanitaria che trasportava circa 800 migranti soccorsi in mare, tra cui centinaia di bambini e cinque donne incinte, di sbarcare a Tropani, in Sicilia. (Giovanni Isolino/AFP)

Secondo il Viminale, dall’inizio di quest’anno sono sbarcati in Italia circa 55.000 migranti, in calo rispetto ai 30.000 del 2020.

Video consigliato

I risultati andranno dall’8 maggio 2022 almeno al 30 settembre 2023.