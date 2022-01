Italia: Sospesi circa 2.000 medici che hanno lavorato senza il vaccino Covit-19.

Quasi 2.000 medici e dentisti sono stati licenziati per lavoro irregolare. Italia, Privo di Vaccinato contro il corona virus, Lo ha affermato venerdì l’Associazione nazionale di medici, chirurghi e dentisti (Fnomceo).

In totale sono stati sospesi 1.972 medici, in crescita dello 0,4% rispetto al record di medici e dentisti italiani, mentre la Federazione stima che il numero effettivo di operatori sanitari non vaccinati salirà al 7,2%, si legge in un comunicato dell’organizzazione.

Tuttavia, ha spiegato che il 7,2% era “un punto di partenza che non rifletteva il vero stato degli operatori sanitari che violavano la legge, ad esempio i colleghi che non potevano essere vaccinati o quelli che hanno dovuto posticipare la dose per motivi di salute”. Presidente di Fnomceo, Filippo Anelli.

Misure rigorose

Al ricevimento dell’avviso di sospensione, agli specialisti saranno concessi cinque giorni per dimostrare la vaccinazione, il certificato di esenzione o la prescrizione del farmaco, che dovrà essere rilasciata entro i successivi 20 giorni.

Sebbene il numero di medici non vaccinati fosse alto a 60.000 al 20 dicembre, quel numero è stato ora dimezzato, dimostrando che “molti hanno riferito di essere a posto”, cioè in attesa di una dose o di un farmaco. Eccezione medica.

“La sospensione non è normativa, ma avviso”, ha ricordato Annel. Vaccini“, Aprirà i file di autorizzazione del sistema.

Il capo della Fnomceo ha sottolineato che mentre la sospensione di questi specialisti è un enorme onere per i centri sanitari, lo scopo di queste restrizioni è quello di “proteggere la salute pubblica”.

