Italia: Tutto quello che c’è da sapere sul processo di acquisto di case a un euro

Con i prezzi degli immobili nel Regno Unito e in molte parti del mondo fuori dalla portata di molti acquirenti per la prima volta e i proprietari che sognano una seconda casa al sole, l’idea di acquistare una casa italiana per pochi centesimi è in forte crescita.

Diverse piccole città italiane hanno fatto notizia negli ultimi anni per aver venduto case vuote a un euro ($ 1,16) ciascuna.

Ma come funziona lo schema e chi può acquistare una di queste ville estive economiche?

Perché l’Italia vende case a un euro?

Mentre i giovani italiani migrano sempre più in città, scegliendo lavori cosmopoliti rispetto alle industrie rurali e sociali, molti dei bellissimi borghi remoti d’Italia vengono abbandonati e la piccola popolazione anziana inizia a estinguersi.

Alcuni italiani più anziani non hanno trovato nessuno che si trasferisse di casa e l’hanno consegnata alle autorità locali, che devono decidere cosa farne, mentre alcuni cittadini più giovani hanno acquisito proprietà in zone in cui non vogliono trasferirsi.

Possedere una seconda casa in Italia significa pagare le tasse, quindi vendere queste case inutilizzate a buon mercato è più redditizio che mantenerle.

Ecco perché circa 25 comuni italiani stanno proponendo ai potenziali proprietari un’offerta irresistibile: una casa al prezzo simbolico di un euro.

È più prezioso per le città migliorare queste case e tenerle occupate per anni piuttosto che venderle a prezzo pieno.

leggi di più: Le case si vendono entro una settimana in queste 10 città, rendendo il mercato immobiliare estremamente competitivo

“Non abbiamo bisogno di nuove costruzioni e nuove ricostruzioni. Una strategia per migliorare l’ambiente abitativo e ripristinare la nostra identità culturale è riabilitare piccoli centri abbandonati o riabilitare edifici abbandonati, afferma un rapporto. 1eurohouses.com.

Le autorità locali di regioni come Emilia-Romagna, Abruzzo e Campania sperano anche che i nuovi proprietari rilancino l’economia acquistando prodotti locali, assumendo lavoratori edili locali, investendo denaro in attrazioni e attrazioni locali e promuovendo il turismo. Boutique hotel o B&B.

Qual è il trucco?

Non stai acquistando una nuova villa splendente: le case scelte per il progetto sono spesso fatiscenti e necessitano di importanti miglioramenti strutturali. Stai investendo in una riparazione domestica, non in una casa pronta per il trasloco.

Tuttavia, rispetto ad altri paesi, il costo della ristrutturazione è ancora basso, circa € 20.000-50.000 ($ 23.000-57.000) a seconda delle dimensioni della proprietà.

Mentre la maggior parte delle case sono umili case a schiera o cottage, ci sono anche alcune lussuose case in vendita, con un prezzo elevato. Chi lo vende Antico monastero Alla periferia di Bologna, si stima che i lavori di ristrutturazione essenziali costeranno 1,5 milioni di euro (1,733 milioni di dollari).

Le spese legali per l’acquisto di una casa all’estero possono arrivare fino a tremila euro ($ 3.466) e alcuni comuni chiedono una “tassa di garanzia” (tra mille e 10mila euro). [mil 155 a 11 mil 555 dólares] (a seconda della città e del costo del progetto di ristrutturazione) per dimostrare di impegnarsi a migliorare la proprietà.

Sul lato positivo, l’Italia offre Il Super Bonus è esente da tasse Per gli acquirenti copre il 110% dei costi di costruzione ammissibili.

Non puoi fare vaghe promesse sul ripristino della tua nuova proprietà in futuro: i nuovi proprietari devono presentare i dettagli di un piano di ristrutturazione entro 2-12 mesi (a seconda della località) dall’acquisto. Completare nei prossimi tre anni.

Vale anche la pena notare che non tutti gli immobili vendono per un euro. Le case famose sono soggette a una guerra di offerte, con molte che vanno a € 5.000 ($ 5.777) o € 20.000 ($ 23.011).

Quindi il piano è per coloro che hanno accumulato dei risparmi oltre l’Euro iniziale.

Chi può comprare una casa per un euro?

“È vero o è uno scherzo?” Si legge in una sezione del sito case1euro.it Elenca le proprietà da un euro attualmente in vendita a Musomeli, 60 miglia (96 chilometri) a sud di Palermo, in Sicilia.

Questo non è uno scherzo. Le regole variano da città a città, ma secondo Musomeli, gli acquirenti devono disporre dei mezzi finanziari e pratici per:

Sostenere tutte le spese per la redazione degli atti di compravendita (notaio, registrazione, trasferimento).

Preparare un piano per rinnovare la proprietà entro un anno dall’acquisto e ottenere le approvazioni necessarie.

Inizio lavori entro due mesi dalla data di rilascio della concessione edilizia.

Completa il lavoro entro tre anni.

Effettua un deposito di “polizza di garanzia” di cinquemila euro ($ 5.777), che perdono se il lavoro non viene completato entro tre anni dall’acquisto. READ Confusione in Italia per un reddito minimo di sussistenza

In Musomeli, puoi fare quello che vuoi all’interno della proprietà, ma la facciata deve essere la stessa dell’originale.

La stampa fine dice che hai il diritto di rinnovare la proprietà da solo o con lavoratori a tua scelta.

Questa è la strada intrapresa dall’acquirente francese Morgan Quihot e da suo marito CNN Nel 2019: “Dato che siamo sia tuttofare che restauratori, abbiamo svolto la maggior parte del lavoro da soli, il che era minimo, ed è stato bello vedere la nostra casa con due camere da letto tornare in vita”.

La maggior parte delle città che hanno istituito un programma di alloggi Euro ha requisiti di finanziamento simili; Dovresti controllare i requisiti specifici della città in cui desideri acquistare. Alcuni richiedono di abitare nella casa dopo i lavori di ristrutturazione, mentre altri ti consentono di acquistarla allo scopo di utilizzarla come casa per le vacanze o come piccola attività come un B&B.

Gli acquirenti che non risiedono in Italia o non parlano italiano possono incontrare più ostacoli quando si tratta di organizzare il lavoro e utilizzare la loro proprietà.

La Brexit ha colpito i britannici troppo duramente per comprare case?

Le persone che vivono fuori dall’UE possono ancora acquistare immobili in Italia, ma solo come “non residenti”. Ciò significa che pagano tasse più elevate rispetto alla gente del posto e possono trascorrere fino a 180 giorni all’anno nella tua casa italiana, ma non più di 90 giorni alla volta.

E per visitare più spesso, dovresti Richiedi la residenza in Italia Ciò include dimostrare di avere fondi sufficienti per mantenerti disoccupato in Italia.

Sono ancora curioso. Come inizio?

Dovresti trovare un euro case in vendita su siti web come 1eurohouses.com, case1euro.it Y estate-in-sicilia.estateCosì come sui siti web del governo locale Comunità di Sambuca Uno Città di Troinas In Sicilia.

Asta 2 Italia Elenca alcune proprietà da due euro nel paese e troverai casi di studio e guide “come fare”. Europa.Caratteristiche.

L’acquirente americano Rubia Daniels ha acquistato e ristrutturato una casa Euro in Sicilia. ho detto Viaggio + tempo libero All’inizio dell’anno, le visite di persona alle potenziali case sono essenziali; Esamina lo stato delle fondamenta e dei muri.

“Sicuramente non provare a farlo online; devi essere lì per vederlo e sperimentare il processo per assicurarti di prendere una decisione informata”, ha detto Daniels. “Non faccio niente su Internet.”

“Non vuoi mettere nulla dove le pareti sono curve perché ciò indica un problema di fondazione”, consiglia.

Aree con schemi abitativi a un euro

Emilia Romagna

La parte settentrionale dell’Italia intorno a Bologna ha case in vendita in paesi come Modigliana (dove è possibile acquistare il suddetto monastero in rovina).

Abruzzo

Zona costiera ad est di Roma. Gasolli, Santo Stefano di Cesano e Pratola Beligna furono tra i paesi in cui furono pignorate le case sfitte.

Campania

Proprietà Euro-uno in vendita in luoghi come la Pietramelara abbandonata, spettacolare lembo di costa vulcanica intorno a Napoli, vicino a Pompei e alla Costiera Amalfitana, recentemente di proprietà di sole 15 famiglie.

Sicilia

La Sicilia è un alveare di progetti abitativi europei. Oltre alla sonnolenta Musomeli, i comuni di Calatafimi Segesta, Augusta, Sambuca e Caltagirone vendono case abbandonate o restaurate.

Piemonte

Questa regione settentrionale offre case in città come Borgomeszavalle e Albugnano, vicino alla Svizzera, famose regioni produttrici di vino e l’aperta e boscosa Valle di Androna.

le Marche

1 € case in vendita nel borgo medievale di Cantiano, a 40 minuti di auto dalla costa, vicino a spiagge adriatiche di ciottoli bianchi e luoghi di caccia al tartufo.

Liguria

Triora e Bignon sono due regioni di questa regione, famose per i coloratissimi paesini di pescatori delle Cinque Terre e per il pesto e la focaccia.

Puglia

Con una popolazione di 195.024 abitanti, Taranto, capoluogo di provincia della Puglia, è stata una delle prime città su larga scala a introdurre un programma abitativo europeo, mettendo in contatto gli acquirenti con la sua storia marittima e l’ottimo pesce.

Sardegna

I comuni di Romana e Nulvi si trovano in provincia di Sassari, fuori Alghero, ed entrambi hanno aderito al progetto di vendere case a un euro.

Toscana

Monterey, Croceto, Lucca e Vergemoli sono alcune delle città che partecipano al paradiso delle ville e dei vini sacri d’Italia.