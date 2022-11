Italia-USA e Germania-Canada si giocano la Coppa Davis a Malaga.

Arriva il giovedì, il giorno più intenso della competizione Coppa Davis a Malaga Perché concentra due quarti di finale. Un giorno intero dalle 10:00 all’alba, se le partite durano. Primo, italo-americano. Quindi, non prima delle 16:00. Canada-Germania. I migliori giocatori nella classifica del torneo, hanno entrambi gareggiato alle finali ATP a Torino, in Canada, la scorsa settimana. Felix Auger-Aliasime E americano Taylor Fritz. In totale, con quattro a 20 Tiafoe e Shapovalov.

Il pareggio tra Stati Uniti e Italia è stato il più notevole all’inizio con Spagna-Croazia che ha avuto il maggior numero di giocatori nella top 20. Succede che gocce Janic Sinner e Matteo Perettini (Team Supporters) La squadra transsalpina è stata decimata dall’infortunio e cerca di ravvivare la stagione. Beetrangeli e Panatta, che ha vinto il titolo negli anni ’70 ed è stato in diverse finali. Ora è una delle migliori accademie del mondo in termini di numero di giovani tra i primi 100. Nonostante queste perdite, ha una squadra competitiva. Lorenzo Musetto (World No. 23), 20 anni e con una struttura abbagliante, è anche un giocatore veterano Fabio Fognini (35 anni), che era tra i primi 10, ora ha 56 anni e Lorenzo Sonego, Con la migliore classifica (45). Termina Simone Polelli.









In America, Taylor Fritz Arriva da Torino con ritmo dopo aver perso due tie-break contro Djokovic in semifinale. Ha una buona posizione con i titoli nel 2022 Indian Wells, Tokyo e Eastbourne. Nonostante non vinca il Salad Bowl dal 2007, gli americani sono la nazione con più titoli (32), e hanno buone possibilità a Malaga e, in generale, nei prossimi anni se si impegneranno. Perché il giocatore che riempie Fritz Francesco Thiafoe (24 anni), sta anche uscendo dal suo anno migliore da professionista. Finisce al 19° posto, ma con enormi vantaggi. La sua semifinale con Carlos Algarz agli US Open Hanno offerto picchi di tennis altissimi. Tommy Paolo 33esimo nel mondo e nella stanza con Jack Zack Come giocatore di doppio Marti Pesce, Un ex top 10 al mondo, che è capitano.

L’ultimo quarto di finale inizierà prima delle 16:00 e il vincitore incontrerà il primo sabato. Canada-Germania, una lotta apparentemente impari, ma di sostanza. Per accumulo di classifica personale, i canadesi dovrebbero essere i favoriti. È una squadra giovane e fiorente, una squadra di ventenni come la FElix Auger-Aliasime (numero sei) e Denis Shapovalov (18) Vasek Pospisil (100 al mondo) porta esperienza e i giovani Galarneau e Diallo si completano a vicenda. Aliasim è in fermento da settimane. sul lato Shapovalov Ha vinto la Coppa ATP per nazione all’inizio dell’anno, battendo la Spagna in finale. In finale ha combinato per 16 vittorie con titoli Firenze, Anversa e Basilea, E a Parigi contro alcune semifinali Corre. Shapovalov non ha avuto un buon anno come nel 2021, ma è ancora saldamente tra i primi 20.

Nel frattempo, la Germania è stata la sorpresa più grande. Raggruppa i suoi tre titoli dal 1988 al 1993 con The Greatest Generation. Boris Becker, insieme a Carl Uwe Steep Personale e Eric Zelen Nel doppio il gigante ha eliminato la Svezia Wilander e Edberg Due volte consecutive e poi Michele Sarto Ha portato alla vittoria contro l’Australia. insieme a Zverev Come uno dei migliori del circuito, ma dopo il terribile infortunio contro Nadal al Roland Garros di questo mese, il tedesco ha portato la classe media del tennis. Málaga alla squadra. John Leonard Struff E la coppia di stuntman Kevin Kravitz e Tim Buetz Loro sono stati i protagonisti Tutte le sfide con francesi, australiani e belgi sono andate allo stesso modo: Struff ha portato i suoi sull’1-0 e Kravitz e Puetz hanno segnato il raddoppio decisivo. È il giocatore con il punteggio più alto Oscar Otto (67 al mondo, 36 quest’anno), Davis ha esordito con tre sconfitte nella serie precedente ad Amburgo. È una storia interessante carico, 32 anni e attualmente al 151° posto al mondo (era al 29° posto nel 2020). Quest’anno ha vinto solo sette delle 20 partite del 2022, ma è stato fondamentale per raggiungere il Málaga. È un buon giocatore di Davis. Ha un record di 16-8 (12-8 in singolo e 4-0 in doppio) ed è esperto. Una coppia di gemelli è la chiave per restare a Málaga. Affermatasi nelle top 25 major mondiali, la coppia formata da Puetz (35 anni) e Krawietz (30) è pericolosa. Entrambi sono imbattuti da 11 partite consecutive in Coppa Davis (Puetts è uno in più, imbattuto nelle sue 12 partite in Davis).