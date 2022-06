Italia – Viva la Germania

Aggiornamento della narrazione Guarda la narrazione completa

Benvenuto a Bologna! Benvenuto nella UEFA Nations League! Avviare la Società delle Nazioni noto “gruppo della morte” a Italia S Germania. Lo ha già fatto questo pomeriggio a Budapest con Ungheria e Inghilterra. Ed entrambe le selezioni, il file Azzurro e il Albero d’uomo Lo fanno con sensazioni molto diverse.

Ha vissuto in Italia in tempi di rivoluzione: Mancini, dopo essere caduto dal ripescaggio del Qatar 2022 e averlo schiacciato a Finalissima, avverte che parlerà un undici titolare con tanti cambi. Il rinnovo della Nazionale italiana inizia dopo la crisi emersa… ad appena un anno dalla vittoria dell’Europeo a Wembley.

Per la Germania di Flick, invece, tutto fila molto più liscio. Sono 9 partite consecutive senza sconfitte e solo l’Olanda è riuscita a interrompere la serie di vittorie consecutive: 1-1 nell’ultima partita giocata a marzo. L’ultima sconfitta risale all’Europeo, quando l’Inghilterra li ha eliminati sulla strada per la finale.

Per l’Italia non è la prima partita in questa pausa (hanno già giocato contro l’Argentina a Londra) ma la Germania ha esordito nel post-season. È la prima di quattro partite per entrambe le squadre. Entrambi, tra l’altro, si affronteranno di nuovo il 14 giugno a Mönchengladbach.