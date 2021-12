Iurreta ha una nuova zona pedonale a Tellitu

Il Comune di Iorita ha appena completato lo sviluppo di Tellitu Street. La zona centrale ha Nuova costruzione di 17 case. in questo senso, Inaki Totoricagunia, sindaco del comuneLa realizzazione di questi piani è stata valutata positivamente. “È importante costruire queste case che, insieme alle 84 in costruzione a Masp, stanno ampliando il nostro patrimonio abitativo.. Non si costruiva a Iurreta da molto tempo ed è importante per noi. Il primo sindaco anticipa che la prossima tappa sarà nello sviluppo di Bidondo, accanto alla Casa della Cultura, con alloggi protetti a un valore inferiore al prezzo libero».

Nel progetto realizzato, uno degli appezzamenti di terreno sarà destinato a spazi sfitti con un piccolo anfiteatro di 375 metri di lunghezza davanti al Gate 16 di Bixente Kapanaga Il lotto di dotazione sarà quello destinato al parcheggio dei residenti e all’insediamento di una trentina di nuovi parcheggi per i residenti, per lui Modifica pertinente alla legge sul regolamento OTA.

“Il tessuto urbano è completato da un anfiteatro che diventa un altro spazio pedonale significativo per i residenti che si dirigono verso Oraldy Street. Con questo in mente, abbiamo ritenuto necessario mantenere alcuni parcheggi che sarebbero riservati ai residenti urbani che non lo fanno. Hanno molti di parcheggio e questo permetterà loro di migliorare la qualità della vita’” come ha sottolineato il primo sindaco.

con Periodo di attuazione approssimativo di due anni Da quando sono iniziati i lavori di costruzione della casa, il progetto di sviluppo di Tellitu Street è stato appena completato. Con l’obiettivo di privilegiare i pedoni e garantire la sicurezza stradale nell’area, il Consiglio Comunale della Chiesa Parrocchiale ha evidenziato il risultato finale in modo molto positivo. “I residenti hanno apprezzato le migliorie e la creazione di un’area accogliente dove poter passeggiare in tranquillità. Siamo molto soddisfatti del risultato finale. Con questo piccolo intervento urbano è stato creato uno spazio molto migliore e di qualità superiore rispetto a prima ”, Totorikaguena si stabilì soddisfatto.

