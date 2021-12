Ivalona subentra da oggi al posto di “In La Sala” dopo l’addio di Becky G

Nel primo episodio della seconda stagione del podcast di Amazon Music “En La Sala”, presentato in anteprima oggi, l’ex conduttrice Becky G ha passato il testimone alla nuova conduttrice: l’attrice, cantante e influencer Evalona Montaner.

Evalona accoglie gli ascoltatori nel suo soggiorno per parlare di “tutte le cose reali che accadono nella mia vita, in questo mondo nuovo e mutevole e nella comunità latina”. Negli episodi successivi, lei stessa sarà accompagnata da familiari, amici e persone pronte a fare un cambiamento in un momento in cui è necessaria l’azione.

Evalona e Becky G hanno parlato dell’obiettivo del podcast di affrontare questioni importanti come la salute mentale, l’accettazione di tutte le identità nella comunità ispanica e l’immigrazione, tra le altre. Ecco alcune citazioni dal primo episodio:

Nelle conversazioni difficili:

“Per me, in qualità di presentatore, è stato difficile trovarmi nella posizione di dover porre domande molto complesse perché non mi piacciono i conflitti e il confronto, ma qui c’è un’enorme opportunità per la nostra comunità di responsabilizzare le persone e parlare di i problemi. Le cose più difficili, le cose che ci fanno sentire a disagio. Di solito è qui che si cresce”, ha rivelato Becky G nella sua conversazione con Evalona.

Sulla salute mentale:

“Quando parliamo di salute mentale all’interno della nostra comunità, possiamo dare potere a molte persone che devono superare traumi generazionali, che devono superare relazioni tossiche, meccanismi di difesa malsani e ignorare chi eravamo allora per migliorare chi siamo oggi… un sopravvissuto alla vita!” Happy Becky J.

Sui prossimi episodi:

“Non vedo l’ora di darvi il benvenuto nel mio mondo, per le questioni che mi interessano e per ascoltare tutte le meravigliose conversazioni e i miei ospiti speciali”, ha detto Evalona mentre si congedava da questo primo episodio della seconda stagione. La Sala.”

Potete ascoltare l’intera puntata Qui Guarda il video nell’app Amazon Music Qui. Puoi anche iscriverti a “En La Sala” su Amazon Music Qui.