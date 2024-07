Ivalona suscitò polemiche dopo aver tifato per l’Argentina nella finale di Copa America: ecco il motivo

La scelta di Evaluna Montaner di sostenere l’Argentina nella finale di Copa America è stata interpretata come un gesto verso la sua eredità paterna – Credit @evaluna / Instagram

Nella notte di domenica 14 luglio, l’Hard Rock Stadium di Miami (Florida) è diventato il centro delle emozioni calcistiche con la finale della Copa America 2024 negli Stati Uniti, dove le squadre colombiana e argentina si sono affrontate in un duello che si è conclusa con un pareggio senza reti. Si è conclusa con la vittoria di quest’ultimo per 1-0. Tra le personalità che hanno partecipato all’evento per sostenere le loro band c’erano Evalona Montaner e suo marito, il famoso cantante colombiano Camilo Echeverri.

Entrambi gli artisti, noti per il loro talento musicale e la presenza sui social media, hanno deciso di mostrare il loro sostegno alle squadre con magliette sportive. Tuttavia, è stata la scelta di Evaluna a scatenare polemiche tra gli utenti dei social media e i follower dell’evento.

Evalona Montaner è nata a Caracas, in Venezuela, figlia del famoso cantante Ricardo Montaner, nato in Argentina, ma trasferitosi nel paese vicino in giovane età. Sembra che questo background familiare diversificato e multiculturale fosse parte integrante dell’identità del giovane artista, il quale, pur essendo nato in quel Paese, scelse di indossare la maglia dell’Argentina durante la partita finale della competizione.

In questo modo, è stata vista indossare la maglia della nazionale argentina insieme al cognato Steve Roitman, sposato con Ricky Montaner e di nazionalità argentina, che a sua volta indossava la maglia della squadra dell’Albiceleste. Ciò ha generato maggiore pressione suggerendo che Evalona non sosteneva suo marito.

La decisione non è passata inosservata e ha subito suscitato commenti di sostegno e critiche. Molti critici hanno messo in dubbio la scelta di Ivalona, ​​sottolineando che è nata in Venezuela e avrebbe dovuto sostenere la squadra colombiana, soprattutto considerando il legame di suo marito Camilo con la Colombia.

Tuttavia, la scelta della figlia di Montaner potrebbe avere radici più profonde nell’identità della sua famiglia e nel rispetto per l’eredità di suo padre.

Ciò non ha impedito al primo figlio della coppia, Indigo, di indossare una maglietta disegnata da due parti: metà argentina e l’altra metà colombiana. Così ha dimostrato che non c’era alcun conflitto dovuto alle sue preferenze, mentre Evaluna ha mostrato la sua gravidanza in attesa del suo secondo figlio, Amaranto.

Da parte sua, Camilo ha indossato con orgoglio la maglia della nazionale colombiana, nonostante la sconfitta per 1-0 contro l’Argentina. La coppia, nota per la sua attività sociale e l’influenza sui social network, continua a essere oggetto di interesse e ammirazione per i suoi follower, che ne apprezzano il talento artistico e l’impegno su diverse questioni sociali e culturali.

Ma Camilo non è stato l’unico a sostenere la nazionale colombiana. Nella famiglia Montaner c’è un altro membro con radici colombiane che ovviamente ha sostenuto il tricolore. Lei è Sara Escobar, la moglie di Mao Montaner. Si è presentata con la famiglia indossando la maglia della Colombia.

Mentre i giocatori e i tifosi argentini festeggiavano la vittoria, le telecamere hanno catturato Camilo con uno sguardo di delusione e tristezza. L’artista colombiano è rimasto chiaramente colpito dal risultato e non ha potuto nascondere la sua delusione per il secondo posto del suo Paese, così come Sara Escobar, che è stata “straordinaria” contro Lautaro Martinez.

Foto del traduttore Vita precedente Hanno suscitato grande simpatia tra gli appassionati di calcio, che comprendono il dolore di perdere una finale così importante. Nonostante la tristezza, il cantante colombiano ha ricevuto anche messaggi di sostegno e incoraggiamento dai suoi follower, che hanno evidenziato la sua passione per lo sport e il suo amore per la Colombia.