È stato un Giro molto doloroso, ma allo stesso tempo molto memorabile. La versione aveva un po’ di tutto, tanti nomi, ma uno su tutti: la versione dell’italiano Ivan Basso, per le calunnie altrui e le proprie. L’anno in cui il Giro raggiunge l’obiettivo di internazionalizzare la manifestazione. Se il ciclista CSC è obbligatorio nella sua vita, non è molto coinvolto nel suo circuito del paese. Era un corridore, nato per il giro, dove si è comportato brillantemente. Fin dai tempi della Fazza Portolo ha avuto le idee chiare su questo aspetto che tende a trasparire nella corsa più importante del mondo.

In Italia non dare priorità alla gara di casa su tutte le altre è un peccato, non un’abitudine. Tuttavia, già nel 2005 l’italiano tentò di vincere il Giro, quando l’indigestione lo mise fuori dai giochi per la finale del giorno dello Stelvio. In 2006Dopo essere arrivato secondo nell’ultimo Tour, Armstrong è partito come il favorito nelle piscine, insieme a un John Ulrich che è stato incoraggiato a prepararsi con fiducia per il suo undicesimo round a luglio.

Paolo Savoltelli, campione dell’anno precedente, batterà tutti i record a Seraing, sede del prologo d’apertura del Giro. Abbiamo visto di tutto sulle strade belghe, comprese le vittorie per l’amante di La Vie en Rose, Robbie McEwen, un’altra per Stephen Schumacher al Castello di Namur, e poche vittorie oltre al freddo, a volte piovoso e snervante. Favoriti prima di arrivare in Italia, dove si aspettava una cronometro di gruppo che avrebbe sicuramente battuto il CSC di Voigt, Cuesta, Sastre, Jülich o Basso. Il leader, invece, sarà l’eterno Serhii Honcher.

Tutto accelerato alla tappa di Saltara, con un’apertura in salita che ha aperto spazio tra Sterato, Porti e Candidati. Il panorama si è un po’ schiarito lasciando in testa Ivan Basso e Gilberto Simoni, due dei più forti della competizione, che aprono la scena solo per invitare un visitatore inatteso come José Enrique Gutierrez della svizzera Phonak. Lo spagnolo aveva già vissuto i suoi giorni di gloria al Giro del 2000 e aveva vinto una tappa alla Vuelta. Ma era ben lontano dal profilo attribuito agli scalatori nei grandi porti.

Cunego era ancora restio a deludere per l’ennesima volta, ma i suoi sforzi durarono solo nella giornata di Miletta sul Massiccio della Blackhouse e Passo Lanciano. Basso ha messo i puntini sulle i e ha lanciato un assalto devastante a cui nessuno ha saputo rispondere. A sorpresa Simoni si è arreso per un minuto mentre Gutierrez delineava quella che sarebbe stata la sua seconda posizione sul podio. Ulrich avrebbe vinto la cronometro Pantera. Hanno percorso 50 chilometri completamente pianeggianti senza pendenze. Il tedesco è stato inarrestabile e Basso è arrivato secondo, chiudendo così la maglia rosa.

La lotta per il secondo posto di generale è ancora sul punto di chiudersi. Simone sarà il più vicino alla maglia rosa, reduce da un brutto momento a Lanciano. Le Alpi si stavano avvicinando e ancora una volta l’italiano stava guadagnando tempo sui suoi rivali. Curiosi gli scenari al San Carlo, nel cuore della Val d’Asta e che stravolge la gara regalandogli la vittoria di tappa dopo Pepoli. Il rischio è zero Al traguardo in quella discesa bagnata e sconnessa.

Se c’era qualche dubbio, Basso si visualizzava sul Monte Bondone, la mitica vetta su cui voleva incidere il suo nome. Questo ha permesso a Bipoli di vincere il Passo Furcia, e la giornata doveva concludersi sul più difficile Plan de Corones, percorso reso impraticabile da neve e pioggia. Il risultato è stato stabilito in fondo a questa stazione sciistica e nonostante lo stato decaffeinato, il rosa era più rosa. Simone si è dovuto arrendere a Gutierrez, che era di nuovo a pochi secondi dal duo di testa.

La tappa Regina che si concluderà al difficilissimo San Pellegrino sarà un pareggio tecnico tra i contendenti alla classifica generale. La cosa più interessante è stata il regalo di Voigt a Garrett di vincere la maglia dei Green Mountain. Dopo aver visto vincere Bettini e rivincere Schumacher, le notizie dalla Spagna non sono state incoraggianti. L’operazione Porto ha rotto e oscurato una versione che dovrebbe passare alla storia come il primo Grand Tour vinto dal neo campione italiano Ivan Basso.

L’italiano era associato a quel complotto, così come John Ulrich e altri. Alcuni si sono arresi per paura, mentre altri hanno continuato a correre per mantenere la normalità. Il Giro passò in secondo piano, e da quel giorno l’ombra del dubbio cadde su alcuni dei protagonisti della stessa edizione della Corsa Rosa. Non resta che una piattaforma montana che collega Trento con l’Africa via Donale, Gavia, Mortirolo e la salita finale. Basso è arrivato al traguardo da solo, inondando di massa, lasciandolo come e quando voleva.

Curiosamente, l’ultima tappa era tra Madonna del Ghisallo (la leggenda del Giro di Lombardia) e Milano, ma l’idea originaria e la sospensione da parte dell’UCI prevedevano un doppio settore, la stessa mattina della cronometro al Santuario. I corridori si sono scontrati nella finale di Milano. Ma ci furono delle conseguenze. Il Giro è finito, ma per alcuni ciclisti come Ivan Basso è iniziato l’inferno. L’italiano non è arrivato al tour, dove non ha potuto partecipare. Nemmeno Ulrich. Nemmeno Mancebo. Né lo sono le molte grandi volontà che si dice siano coinvolte nella mossa.

Il Giro 2006 è quello che alcuni di questi ciclisti ricorderanno come la fine di un’era. Il vincitore non si sarebbe candidato di nuovo fino al 2009 a causa di due anni di squalifica dopo aver ammesso il doping. Basso ha recuperato la sua posizione e ha vinto il Giro 2010, ma non c’erano grosse cariche sul tavolo. Una versione ha quella storia e la nascita del compagno di squadra di Liquicas Vincenzo Nibali come una star.

Scritto da Lucrecio Sanchez

Foto: Sirotti