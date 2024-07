Ivan Villacorta afferma di essersi lasciato dopo aver frequentato Pamela Lopez: ‘Ci vedranno ancora insieme’

Ivan Villacorta afferma di essersi lasciato dopo aver frequentato Pamela Lopez. (Foto di: Magaly TV La Firme)



Ruppe il silenzio. Compiampero Ivan Villacorta, Membro dell’orchestra “Villacorta”Ha deciso di chiarire le voci sulla sua relazione con Pamela López, l’ancora moglie del calciatore Cristian Cueva. In un’intervista esclusiva alle telecamere del programma “Magaly TV La Firme”, la cantante ha fatto riferimento alle foto circolate di recente, in cui la si vedeva divertirsi in un ristorante.

“Tutti sanno che è bella, questo è senza dubbio”, ha affermato con franchezza Villacorta, riconoscendo la bellezza di Pamela Lopez. Tuttavia, il cantante ha confermato che il suo rapporto con lei è puramente amichevole. “Continueranno a vederci insieme perché siamo molto amici”, ha sottolineato.

Inoltre, Ivan Ha rivelato di conoscere la madre dei suoi figli grotta Per molti anni hanno sostenuto che la loro amicizia risale alla loro infanzia. “In realtà, perché quando sono venuto a Trujillo… in realtà, se sono andato anche a Lima, ci siamo visti a Lima diverse volte”, ha commentato, spiegando che la frequenza dei loro incontri era dovuta alla vicinanza. Della loro amicizia.

Ivan Villacorta afferma di essersi lasciato dopo aver frequentato Pamela Lopez. (Foto di: Magaly TV La Firme)

Il cantante ha anche chiarito che non uscirà con qualcuno Pamela LópezEscludendo qualsiasi speculazione sull’esistenza di una storia d’amore tra loro. accanto a, Villacorta Ha dichiarato di essere attualmente separato dalla moglie, sebbene non abbia ancora divorziato legalmente da lei.

Secondo il programma Medina MajaliLo scorso mercoledì sera, Ivan Villacorta, Pamela Gli altri amici uscirono di nuovo insieme.

Durante la serata, Villacorta È salito sul palco e ha invitato la figlia maggiore di Pamela a unirsi a lui. “Ha un talento straordinario e dovresti sostenerla se ama la musica”, ha detto il cantante, indicando il suo sostegno alla giovane donna sul palco.

(Foto di: Magaly TV La Firme)

Più recentemente, Luis Sanchez, proprietario della cevicheria “Il mio Paronto”, Cosa che ha dichiarato pubblicamente “Majali La Firme TV” Entrambi erano presenti ad una festa tenutasi nella loro residenza, anche se in precedenza lo avevano negato.

“Non ho alcuna obiezione a rispondere. Sì (erano alla mia festa), in orari diversi, ma ad un certo punto coincidevano, sì.”

Dopo queste dichiarazioni esplosive diffuse nel programma di… Magali Medina, Pamela Franco Non ha aspettato e ha utilizzato la sua piattaforma Instagram per dare una risposta forte. In un video condiviso sui suoi social network, l’ex membro dei Puro Sentimiento è apparsa mentre eseguiva la canzone “If I Knew You Before” di Karol G, con testi che suggeriscono una posizione fiduciosa e risoluta di fronte alle accuse.