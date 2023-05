Iwoka Youth House a Kennedy ha riaperto i battenti in un nuovo spazio e con un nuovo staff

7.000 giovani beneficiano della presentazione e dei laboratori artistici, culturali e musicali, tra gli altri, forniti dalla Casa.

La casa ha ricevuto una sovvenzione di 190 milioni di pesos dall’ufficio del sindaco locale di Kennedy, per la quale sono stati acquistati computer, strumenti musicali, televisori e mobili.

Iwoka si trova in Carrera 78 N Bis #39 – 27 Sur e offre servizio dal lunedì alla domenica dalle 8:00 alle 20:00.

Bogotà, DC, 9 maggio 2023. Per rispondere alle esigenze dei giovani della città di Kennedy, l’Ufficio del Sindaco di Bogotá, attraverso il Segretariato per l’Integrazione Sociale e l’Ufficio del Sindaco Locale Kennedy, ha riaperto l’Ostello Iuka, che ora ha una superficie più ampia e una nuova dotazione.

“Oggi siamo gioiosi qui nella città di Kennedy, stiamo riaprendo la casa ai giovani della città, inoltre, abbiamo effettuato la consegna ufficiale della dotazione del fondo di sviluppo locale di oltre 300 milioni di pesos, abbiamo ha visitato lo spazio e decorato l’intera area intorno alla casa.” ha affermato Oscar Oviedo, Vice Preside Giovani, che tutti i servizi del Segretariato per l’Inclusione Sociale sono gratuiti e rivolti interamente ai giovani.

La casa, che è stata battezzata dai giovani, deriva dalla lingua guaraní e si traduce come “una terra senza male”, ed è uno spazio artistico e culturale incentrato sull’imprenditorialità, la formazione e la partecipazione, dove i giovani sono i veri protagonisti della vita locale e livello provinciale.

La Casa del Giovane fornisce servizi gratuiti quali spettacoli artistici e culturali, laboratori di volontariato e laboratori di prevenzione integrale, maternità e paternità precoci, e fruizione del tempo libero attraverso l’utilizzo di spazi, stanze, strumenti musicali, consulenza legale e sostegno psicosociale. Nello specifico, questi servizi saranno disponibili per più di 255.044 giovani di età compresa tra 14 e 28 anni che vivono a Kennedy.

Questa riapertura sta avvenendo, perché il vecchio spazio in cui si trovava la casa, inaugurato il 30 settembre 2015, non ha risposto alla richiesta del giovane Kennedy.

Per questo motivo la contea ha deciso di spostare la Iwoka House dal quartiere Abraham Lincoln al quartiere Tequendama, in Carrera 78 N Bis #39 – 27 Sur, un luogo più centrale, facilmente accessibile, e anche con la possibilità di collegarsi come giovani benefattori di scuole come Inem Kennedy, Tom Adams, Japón, Pablo VI, San Rafael, San José, Colegio Emaús e vicino UPZ Corabastos, offrendo principalmente giovani di quartieri come María Paz e El Amparo.

Questo nuovo sito ha quattro piani e più stanze per promuovere lo sviluppo a tutto tondo dei giovani, dei loro talenti e capacità.

“Per accedere ai quattro servizi e all’intera offerta aziendale, compresi gli articoli in house, devi recarti a casa o inviarci una mail e programmare una visita in questo spazio per ottenere il servizio di cui hai bisogno”, ha affermato il vicedirettore.

La nuova dotazione

Con la riapertura di Casa Ioca, è stato ricevuto un contributo di 190 milioni di pesos dall’ufficio del sindaco locale di Kennedy per questo spazio affinché i giovani che lo frequentano possano esplorare i loro talenti.

Tra gli oggetti ottenuti ci sono strumenti musicali come chitarre, basso, marimba, grancassa e batteria; oggetti da circo come trampoli; Articoli da boxe, ellittiche, console per videogiochi, macchine fotografiche, televisori, videocassette e computer, tra gli altri.

“Con questo contributo speriamo che i giovani Kennedy trovino o migliorino i loro talenti artistici, atletici e intellettuali. Inoltre, insieme all’offerta che offre Casa Iwoka, forniamo loro spazi per intrattenere e tenerli lontani dalle strade e da altri pericoli”, ha detto il sindaco di Kennedy Local Carolina Agudelo Hernandez.

Servizi

In questa casa, i giovani potranno aderire al Programma Parceros Por Bogotá, che cerca di contribuire alla riduzione dei rischi sociali per i giovani altamente vulnerabili integrandoli nell’istruzione, nell’orientamento sociale e professionale e nella formazione professionale, attraverso un moderno

Il Segretariato per l’integrazione sociale gestisce attualmente 15 ostelli situati a Usme, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, Barrios Unidos, Antonio Nariño, La Candelaria, Chapinero e Bosa.