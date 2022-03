J Balvin farà cantare Ed Sheeran in spagnolo; Annunciate le anteprime di ‘Sigue’ e ‘Forever My Love’ | musica | intrattenimento

Attraverso i suoi account sui social network, il colombiano Jose Alvaro Osorio Balvin noto come J Balvine il nome d’arte britannico Edward Christopher Sheeran Ed Sheeransulla premiere di due brani in cui entrambi collaborano.

L’annuncio è stato dato lunedì 21 marzo Gli artisti hanno condiviso un video Con un mix di immagini possono essere visti girare in audiovisivo e in studio. La pubblicazione è stata accompagnata da testo in inglese e spagnolo.

“Tutte le cose belle richiedono tempo. 6 mesi fa ero in palestra e ho detto: ‘Questo ragazzo assomiglia alle foto di Ed Sheeranteddy, beh, ecco fatto, era luiÈ indicato nelle prime righe.

Continua: “Abbiamo preso un caffè, parlato della vita e siamo rimasti con le vibrazioni Shimba. Abbiamo creato una vera amicizia che parla dal più semplice di come essere padre…”.

Si legge anche che un giorno hanno deciso di incontrarsi a New York in studio, dove hanno terminato i loro progetti. “Beh, vedrai più tardi cosa abbiamo fatto, ma Le nostre prime due canzoni insieme “Sigue” e “Forever my love” usciranno presto”Hanno annunciato.

Il colombiano commenta che voleva che gli inglesi fossero in tema nel mondo del reggaeton e che Ed Sheeran lo ha invitato nel suo mondo. “È stato difficile sentirlo in spagnolo e speriamo che ti piaccia tanto quanto noi. Tanto amore e pace sulla terra”, con queste parole conclude la dichiarazione.

I colleghi J Balvin e Ed Sheeran si sono espressi con commenti di congratulazioni nel post. artisti come il portoricano-americano J Quiles; Banca Sech panamense; E la spagnola Lula Indigo ha parlato in questo post.

E anche il sentimento dei fan era famigerato: “Wow, i miei due migliori. Congratulazioni”, scrive il follower @lizcontrerasc.

“Questa collaborazione è incredibile, qualcosa di diverso, qualcosa di più fresco”, afferma @leivy24. (E il)