J Balvin, Maria Becerra e John Legend si esibiranno ai Grammy

Questo contenuto è stato pubblicato il 31 marzo 2022 – 00:52

Los Angeles (USA), 30 marzo (EFE). J Balvin, Maria Becerra, John Legend, Silk Sonic e Carrie Underwood si esibiranno ai 64° Grammy Awards questa domenica a Las Vegas (USA). Stati Uniti d’America).

I cantanti precedentemente confermati dall’American Recording Academy includono Billie Eilish, Lil Nas X, Olivia Rodrigo, BTS, Jack Harlow, Brothers Osborne e HER.

Dopo essere stato posticipato a gennaio a causa della pandemia, il Grammy di quest’anno si terrà all’MGM Grand Garden Arena di Las Vegas (USA) invece che allo Staples Center di Los Angeles e sarà presentato dal comico Trevor Noah.

Saranno consegnati solo una settimana dopo la cerimonia di premiazione, con la sfida di mantenere l’interesse del pubblico nella stagione dei premi.

John Batiste, musicista alquanto sconosciuto al grande pubblico, guida le nomination ai premi con undici cenni, che come attrazione del pubblico affronteranno Taylor Swift e Kanye West, una delle polemiche più famose della musica pop, per Album of the Year.

Dietro Batiste, gli artisti con il maggior numero di nomination sono stati Justin Bieber e Doga Cat and She, con otto ciascuno, e Billie Eilish e Olivia Rodrigo, con sette ciascuno.

Bad Bunny, C. Tangana, Pablo Alborán, Nathy Peluso, Karol G, Camilo, Selena Gómez, Natalia Lafourcade e Rubén Blades sono alcuni degli artisti nominati nelle divisioni di musica latina, che quest’anno hanno aperto una nuova categoria: Musica.

L’anno scorso i Grammy Awards, il premio musicale più importante al mondo, hanno organizzato una festa a marzo in formato ridotto e senza red carpet a causa della pandemia. EFE

