J Balvin onesto e si scusa con lui “Prima di sé” alla premiere di “Niño Soñador” | musica | intrattenimento

Apriti e chiedi scusa a te stesso. Questo è ciò che fa la cantante colombiana J Balvin Sul suo ultimo brano intitolato ragazzo sognanteil cui video ha già raccolto più di 2.300.000 di visualizzazioni su YouTube.

Questa canzone è diversa da quella usata da Jose Alvaro Osorio Balvin, il vero nome di J BalvinDall’inizio dell’interpretazione Inizia con un pensiero molto importante nella vitaChe avere tutti i beni materiali non è tutto e che il denaro non può comprare felicità, salute, salute mentale, tranquillità e benessere familiare.

Ho una vita che chiunque vorrebbeDieci Ferrari in garage e una gioielleria alle quattro. Ho un orologio con più diamanti del mio. Ho uno yacht che non naviga nemmeno e ho il mare come piscina…”, ha detto l’artista nella prima clip di ragazzo sognante

Nella canzone continua a elencare i suoi beni materiali, così come la depressione di cui soffre e lì menziona che anche con la suddetta depressione non c’è soluzione. Poi si è scusato. “Voglio scusarmi, soprattutto con me prima… perché non conoscevo il dolore e la pressione della vita del cantante…‘, lei dice.

Nella canzone, il 36enne colombiano menziona anche il suo compagno, suo figlio e la salute di sua madre. A che serve la fama, un conto in banca, una casa di centomila ettari e la vita di un milionario? Se non potessi dare a mio figlio un padre felice, né l’uomo che mia moglie ha sempre desiderato. Non sono ingrato, ma scambierò tutto per la salute di mia madre, affinché duri tutta la vita…”, fanno anche parte delle parole interpretate dall’artista.

nelle ultime ore, Le condizioni di salute della madre della cantante sono peggiorate mentre si trova in terapia intensiva a causa delle complicazioni dovute al Corona virus. L’artista è andato sui siti di social network per chiedere preghiere per sua madre. “Non so nemmeno cosa dire, chiedo solo una preghiera per mia madre, ne ha davvero bisogno. La vita è così, misteriosa e inaspettata”, ha scritto J. Balvin nel suo libro Storie da Instagram. (me)