J Balvin sorprende i fan posticipando il suo tour negli Stati Uniti | LOS40 Urbano

J Balvin ha sorpreso i suoi fan Rinvio Giuseppe Giro negli Stati Uniti. La pubblicità accade Cinque giorni prima dell’inizio del tour Cosa era L’inizio è previsto a San Antonio il 19 aprile. Date del Tour 25 posticipate dal COVID, come ha confermato lo stesso artista sui suoi social: “Sfide di produzione impreviste non mi permetteranno di mantenere la mia promessa di darti il ​​miglior spettacolo possibile”.

Il tour doveva continuare due mesidal 19 aprile a San Antonio al 4 giugno a Porto Rico. J Balvin ha promesso ai suoi fan che nelle prossime settimane riporterà nuove date In modo che tutti coloro che hanno i biglietti possano usufruirne ai concerti posticipati nelle loro città. Anche colombiano Grazie ai suoi fan per il supporto Lo hanno mostrato e hanno informato il suo desiderio di incontrarli di nuovo sul palco.

Il Ultima visualizzazione per il cantante Grammy Awards dove ha cantato nel ghetto da solo e Cosa poi? Accanto al Maria Becerra, che è diventato il primo artista argentino ad esibirsi sul palco nel concerto più lussuoso. Anche lui era colombiano Nominato per il miglior album di musica latina urbanafinalmente ha vinto coniglietto cattivo.

Fusione con Ed Sheeran

Recentemente è stato rilasciato J Balvin Collaborazione con la lingua inglese Ed Sheeran. Un mix che all’inizio suona strano, ma riesce a produrre due brani incredibili. prima canzone Seguiredove Possiamo vedere gli inglesi cantare in spagnolo fluente È in grado di sviluppare un accento latino. Come disse lo stesso J Balvin: “È stato difficile ascoltare in spagnolo e speriamo che ti piaccia tanto quanto noi”.

L’altro argomento è per sempre amore mioche è una canzone che ci permette di divertirci Record meno comune in J Balvin. Il La mia voce Con la chitarra fa una canzone intima Combina spagnolo e inglese su entrambi gli artisti.