Jack Daniel’s annuncia l’uscita di due nuovi whisky di segale

Jack Daniel’s ha diversificato il suo portafoglio oltre il classico Old No. 7 Tennessee. Questa edizione porta nuove espressioni di gusto, maturità ed eleganza. La novità è un duo di whisky che fa parte della Experimental Distillery Series, precedentemente chiamata Select Tennessee Tasters.

Questa versione è disponibile solo nei negozi Distilleries e Tennessee.

Entrambi sono stati appositamente selezionati dal team di marito e moglie della distilleria: l’assistente distillatore Lexi Phillips e l’assaggiatore Josh Phillips.

La scelta di Lexie è Toasted Barrel Finish Rye, un whisky diretto del Tennessee che è stato originariamente imbottigliato nell’estate del 2014 e poi riempito in nuove botti tostate (non carbonizzate) nell’ottobre 2019.

Questo whisky è confezionato in 101 prove e le note di gusto includono melassa, spezie di segale e cioccolato fondente al palato.

La scelta di Josh è Toasted Maple Barrel Rye, un whisky diretto del Tennessee che viene imbottigliato a marzo 2017 e poi in botti d’acero tostate (non carbonizzate) a settembre 2021.

Confezionato anche in 101 note di prova e degustazione per questo whisky includono miele, vaniglia, acero e uva passa.

Separatamente, per la prima volta, la distilleria rilascerà whisky single malt americano prodotto con il 100% di malto d’orzo, che matura in rovere americano nuovo per cinque anni con una finitura secondaria in botti di sherry Oloroso per quasi altri tre anni.