Jack Dorsey, fondatore di Twitter, ha un piano per democratizzare la criptovaluta

Mike BrockIl direttore generale di Square, TBD, ha fornito maggiori dettagli sulla missione di TBD in una serie di tweet venerdì.

“Ci sono state molte speculazioni su cosa sia TBD e cosa non sia. Noi ci crediamo Bitcoin Sarà la valuta originale di Internet. Sebbene ci siano molti progetti per aiutare a decentralizzare Internet, il nostro obiettivo è esclusivamente un forte sistema monetario globale per tutti”.

Brook ha continuato spiegando quelli che vedeva come i maggiori problemi con gli scambi di criptovalute e gli attuali servizi di custodia come Coinbase e Cash App.

Tali piattaforme sono centralizzate e soggette a restrizioni e regolamenti per gli utenti in diversi paesi del mondo. “Ecco il problema che andremo a risolvere: Facilitare il finanziamento di un portafoglio disonesto in qualsiasi parte del mondo con una piattaforma per costruire rampe di ingresso e uscita di Bitcoin“Lui è completo.

“Puoi pensare a questo come uno scambio di denaro decentralizzato”.

Affinché Bitcoin raggiunga il suo potenziale come sistema globale di moneta elettronica peer-to-peer, come creato per la prima volta nel Libro bianco di Satoshi Nakamoto, i problemi di scala devono essere risolti.

Le transazioni lente e costose sono state risolte da protocolli di “livello 2” costruiti sulla blockchain principale di Bitcoin, tuttavia, Deve essere implementato su larga scala affinché le criptovalute raggiungano l’adozione di massa come forma di pagamento.

Non esiste ancora uno scambio di bitcoin popolare che sia decentralizzato e risolva altri problemi relativi all’ottenimento e allo scambio di bitcoin.

“Questa piattaforma sarà interamente sviluppata in un protocollo pubblico, open source e aperto e qualsiasi portafoglio potrà utilizzarla”, ha concluso Brooke.

“Non esiste alcuna base o modello per il governo per controllare TBD. Nessun permesso o bancarotta. Vorremmo che questa fosse la casa di Bitcoin, dall’alto verso il basso. “