Jackson Hole inizia con gli occhi puntati sui tagli dei tassi di interesse statunitensi

WASHINGTON (EFE) – Il simposio sulla politica economica di Jackson Hole inizia giovedì nel Wyoming (USA) in un momento cruciale per l’economia statunitense, con tutti gli occhi puntati su potenziali tagli dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve e i mercati in urla.

Infatti, il titolo dell’incontro di quest’anno, che si svolgerà fino a sabato, è “Rivalutare l’efficacia e la trasmissione della politica monetaria”, e vari discorsi e incontri esploreranno le lezioni apprese dalla risposta della politica monetaria sia alla crisi finanziaria che alla crisi globale. crisi finanziaria. La pandemia e il conseguente aumento dell’inflazione.

L’ordine del giorno del forum organizzato dalla Federal Reserve Bank di Kansas City, al quale di solito partecipano banchieri centrali internazionali, funzionari della Fed, politici e accademici, non è stato ancora annunciato.

È noto qual è il momento più importante, e quello che i mercati attendono di più: l’intervento del presidente della Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, di venerdì, che avrà luogo alle 08:00 ora locale (14:00 :00:00 ora locale). 00 GMT).

Jackson Hole attende suggerimenti sui tassi di interesse

Le parole di Powell saranno fondamentali per prevedere la prossima decisione sui tassi di interesse da parte della banca centrale americana, dopo le crescenti pressioni sul regolatore nelle ultime settimane a causa dell’aumento della disoccupazione e del crollo della creazione netta di posti di lavoro, che hanno lanciato l’allarme sulla possibilità di un cambiamento. Recessione per il colosso nordamericano.

A quasi un mese dal momento in cui i membri del Federal Open Market Committee (FOMC) della Federal Reserve si incontreranno e annunceranno la loro decisione, sembra esserci un consenso nei mercati sull’annuncio di un taglio.

Ma quanto potrebbe essere, o quanto dovrebbe essere, dato che l’inflazione ha avuto quattro mesi di calo prolungato ed è ora al 2,9%, non lontano dal 2% che la Fed vuole raggiungere?

Una vista dell’ingresso del quartier generale della Federal Reserve americana, in una foto d’archivio. Evie/Michael Reynolds

Secondo lo strumento FedWatch della società di consulenza CME Group, il 71,5% degli analisti ritiene che la Fed annuncerà un taglio di 25 punti il ​​18 settembre, mentre il 28,5% ritiene che sarà di mezzo punto. Oggi, dal luglio 2023, i tassi di interesse oscillano tra il 5,25% e il 5,5%, il livello più alto dal 2001.

Il direttore della Muzinich & Co. ritiene che il discorso di Powell di venerdì “dovrebbe rivelare molto sul pensiero della Fed”.

Per l’analista di Fx Street, Powell confermerà la possibilità di un taglio a settembre, ma non crede che “riecheggerà i tamburi del mercato che chiedono che (il percorso al ribasso) inizi con un movimento di 50 punti base”.

Un evento importante per la politica monetaria globale

Tenutosi presso l’esclusivo complesso Jackson Lake Lodge nel Grand Teton National Park, il Jackson Hole Symposium è una delle conferenze bancarie più antiche del mondo, che celebra quest’anno la sua 47a edizione.

In una dichiarazione, la Federal Reserve Bank del Kansas ha recentemente osservato che gli anni 2020 hanno visto alcune delle azioni di politica monetaria più aggressive della storia.

In primo luogo, le banche centrali di tutto il mondo hanno adottato una politica storicamente accomodante per compensare lo shock pandemico, poi, quando l’inflazione è salita a livelli record, le autorità monetarie hanno risposto con uno dei cicli di inasprimento più rapidi della storia con undici rialzi.

“Sebbene i risultati siano stati diversi tra le economie, l’inflazione si è attenuata anche se la crescita è rimasta sorprendentemente resiliente”, osserva la Riserva.

La resilienza della crescita durante questo periodo solleva interrogativi sulla trasmissione della politica monetaria, e ci sono molte “lezioni da imparare da questo episodio straordinario”, argomenti che saranno discussi nel simposio esclusivo.