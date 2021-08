Jacqueline incolpa direttamente Maria Patino del ricovero di Amador Mohidano

29-08-2021 Jacqueline accusa Maria Patiño di aver ricoverato Amador Mohidano. Madrid, 29 (Chance) Jacqueline è diventata non solo la portavoce di Amador Mohidano, ma anche il suo più forte difensore. Con il fratello di Rocio Jurado già a terra, indicando che si sta sviluppando positivamente dall’ultimo declino di salute che lo ha portato venerdì scorso ad essere ricoverato d’urgenza all’ospedale di Jerez de la Frontera lo scorso venerdì, Jacqueline fa notare, senza risparmio di parole, direttamente al responsabile per quella ricaduta. Società Europa Spagna



Jacqueline affermò con una certa rabbia: “Il giorno in cui ero così arrabbiato con Maria Patino, ho vissuto quello, che mi ha chiamato, perché quel giorno il dolore* e le ulcere sembravano influenzare il mio umore”. Amador ha subito un intervento chirurgico per un’ulcera allo stomaco e, a seconda di chi fosse il suo partner, l’incontro con Maria Patiño in TV lo ha fatto esplodere causando malessere all’attore.

Jacqueline accusa senza tante cerimonie Maria Patiño perché quello che ha detto, affermando che Amador ha confermato la brutta vita che Ortega Cano ha dato a Rossio Jurado “è una bugia, una bugia, una bugia e lui non può farlo”, dice. Fortunatamente Amador sta “meglio e ha una bella faccia” e sarà questione di tempo prima di poterlo rivedere con le batterie cariche per spiegare tutte queste cose che lo hanno sopraffatto e che hanno peggiorato la sua salute.