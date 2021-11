Jaime Llorente accusa l’industria dei premi e “l’arroganza di attori e attrici”

Jaime Llorente Ha lasciato i suoi follower senza parole dopo averli visti I suoi post più recenti sui social network sono contro l’industria cinematografica. Jaime non si è morso la lingua, ma nessuno sa ancora perché l’ha messa formulazioni.

attore “Rubare soldiÈ esploso contro l’atteggiamento che alcuni artisti hanno nei confronti dei premi nel settore: “Sarò onesto, il settore dei premi” Si nutrono dell’ego di attori e attrici che li negano per paura di non essere conquistati Ma vogliono farlo anche al di sopra della spinta artistica che l’opera stessa suppone. Amo il mio lavoro, sciocchi.”

Ecco perché Jaime scrive un altro tweet contro le speculazioni su alcuni film e sui premi che potrebbero vincere: “È così stancante leggere qualsiasi commento su uno spettacolo teatrale, un film o un evento artistico e… Questo va sempre di pari passo con ‘vincerò, non so cosa non so cosa non so cosa non so cosa non so cosa’“. mi hai dato alla luce“.

Inoltre, l’attore ha finito per scrivere un nuovo tweet in esso Continua a lasciare più dubbi sul fatto che questi messaggi siano diretti a una persona specifica: “Sali sul palco, idiota“.

Jaime Llorente lascia Denver dietro “La Casa de Papel” con il suo nuovo look

“La Casa de Papel ha già terminato le riprese della quinta stagione della serie, che significa la fine delle avventure l’insegnante e la sua banda. Nonostante ciò, la serie non ha ancora mostrato la seconda parte della quinta stagione, che Arriverà il 3 dicembre.

Ma sembra che gli attori della serie abbiano già iniziato a lasciarsi alle spalle i loro personaggi de “La Casa de Papel” e Jaime Lorente non sarà da meno. L’attore ha sorpreso i suoi follower con un nuovo look Che non ha niente a che fare con Denver. Certo, dobbiamo ancora goderci la fine della serie, quindi dobbiamo ancora dire addio al suo personaggio.

