Jaime Lozano conferma di non aver convinto i Quinones e ha chiesto di giocare con il Messico

L’allenatore ha dichiarato in conferenza stampa che l’attaccante è convinto di rappresentare la nazionale messicana

L’allenatore della nazionale messicana Jaime Lozano ha confermato in una conferenza stampa che a Julian Quinones non è stato chiesto di difendere El Tre, ma che è stato l’attaccante a cercare la possibilità di rappresentare il Messico, per il suo senso di identità. con il paese.

“Julián ha dichiarato in diverse occasioni di avere l’intenzione e il desiderio di prendere, in modo familiare, dopo essersi consultato con tutti i suoi membri, di decidere di ottenere la cittadinanza e di giocare per il Messico. Esprimendo il suo punto di vista se fosse…” più messicano che colombiano”, Jimmy ha detto: “Non era nostra convinzione. È stata una nostra decisione e l’abbiamo accettata”.

“È una situazione speciale, non solo per questa decisione. Le persone prendono decisioni in base ai loro sentimenti e alla loro storia. È qualcosa che abbiamo visto in tutto il mondo. Se vai in Francia, trovi quei giocatori delle colonie”, ma si sentono più francesi. Julian ha sviluppato quasi tutta la sua carriera in Messico e i suoi più grandi successi sono stati ottenuti nel nostro Paese. E’ una decisione dalla quale abbiamo tratto molto beneficio”.

