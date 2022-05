Jaime Mongoya affronterà Kelly ad Anaheim l’11 giugno

L’ex campione del mondo messicano combatterà il pericoloso “Killerin” all’Honda Center alla ricerca di estendere il suo record di imbattibilità.

Ex campione del mondo moschee Mongoia Tornerà in pista l’11 giugno all’Honda Center di Anaheim, in California, per affrontare gli inglesi Jimmy Killeran KellySecondo fonti vicine all’organizzazione dell’evento.

Kelly Viene dall’aver sferrato un duro colpo lo scorso febbraio ritirando punti imbattuti dal Kanat kazako dell’Islam, questa lotta sul suolo americano. Ha 26-2 anni e ha ottenuto 10 Knockout nella sua carriera. moschee È arrivato dopo aver consegnato il knockout in tre turni a Demetrius Ballard, anche lo scorso febbraio a Tijuana.

La storia è stata pensata a lungo e per questo scopo Mongoia Andò in California per allenarsi con Eric Morales e Fernando Fernandez. Di fronte a questa lotta si è parlato di Germal Charlo, cosa che non è avvenuta per mancanza di un accordo economico o sulla questione dei diritti di distribuzione.

Anche Janbek Alimkhanoli è stato discusso per competere per un campionato temporaneo, ma è stato anche rifiutato. Un altro nome sul tavolo è Daniel Jacobs, ma hanno detto che ha chiesto molti soldi per il combattimento previsto a £ 164. Anche Shane Mosley Jr. e Michael Zarafa sembravano potenziali rivali, ma alla fine il posto è stato lasciato a Riley.

L’imbattuto messicano Jaime Mongoya affronterà il pericoloso Jimmy “Kilrin” Kelly. Agenzia per la protezione ambientale – EFE

Mongoia Ha sempre flirtato con la prospettiva di una grande lotta dei pesi medi. Tuttavia, le stelle non sono allineate. Ha anche detto di combattere Gennady Golovkin Sarebbe una delle sue più alte aspirazioni per il campione unificato dei pesi medi; però, GGG A settembre è stato messo da parte con Canelo Alvarez.

Senza dubbio il pugile di Tijuana, che ha 25 anni con un record professionale di 39-0 e 31 ko, dovrebbe essere il favorito per scommettere. L’incontro dell’11 giugno in California sarà il sesto incontro consecutivo in cui non c’è in palio un campionato del mondo, avendo vinto esattamente i sei in cui ha gareggiato per la cintura leggera WBO.