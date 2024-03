Jake Gyllenhaal è stato infettato durante le riprese di Road House

Jake Gyllenhaal Ho appena pubblicato uno di quei film in cui la gente parla prima della sua uscita; “casa stradale”, presentato in anteprima il 21 marzo su Amazon Prime Video. Un film in cui l'attore si sincronizza con le labbra di una star dell'UFC Conor McGregorcon il quale ha recitato in diverse scene d'azione, inclusa la scena in cui l'americano è rimasto ferito, come ha ammesso nel podcast Armchair Expert di Dax Shepard.

L'attore ha voluto ricordare che finì per tagliarsi sul vetro in una rissa: “Litighiamo sul pavimento, litighiamo sui tavoli, litighiamo per il vetro (…) Ho sentito il bicchiere entrare nella mia mano. Ricordo di aver sentito e detto: “È un sacco di vetro”.“.

Infezione da stafilococco

Ora, come risultato di questo taglio, Gyllenhaal Ha anche finito per contrarre un'infezione da stafilococco che gli ha lasciato tutto il braccio gonfio.. Va sottolineato che questa infezione potrebbe essere fatale, ma l'attore è riuscito a riprendersi nel corso dei giorni grazie alla presenza di un team di specialisti durante tutto il periodo delle riprese della produzione.

Infatti, lo stesso traduttore ha ammesso nel suddetto spazio che tutto si è concluso senza alcun problema: “Fortunatamente, ho cercato di prendermi cura di tutto ciò che abbiamo fatto e del mio corpo mentre lo facevamo. Non ho riportato lesioni gravi.“.

