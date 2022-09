Jalisco esplorerà le opportunità economiche in Spagna e in Italia

Guadalajara, Jalisco. Per sfruttare le opportunità che i mercati internazionali rappresentano nell’attuale clima globale, Funzionari di Jalisco Saranno in tournée di lavoro in Spagna e in Italia dal 19 al 24 settembre.

Il governatore ha affermato che il programma mira a rafforzare i settori dell’economia, del turismo, dell’agricoltura, dell’alimentazione, dell’intrattenimento e dell’assistenza sociale. Enrique Alfaro Ramirez.

La missione ufficiale inizierà il 19 settembre a Madrid, in Spagna, per occuparsi dell’agenda dello sviluppo turistico, dell’attrazione degli investimenti, in particolare dell’industria della produzione audiovisiva, della comparsa e dell’apertura di nuovi mercati. Presidente di Jalisco.

L’agenda prevede anche un incontro di lavoro con il Ministero delle Politiche Regionali per conoscere il modello spagnolo di integrazione finanziaria. Sindaco di Madrid, José Luis Martínez-AlmeidaSecondo una lettera inviata da Alfaro Ramírez per denunciare la sua assenza al congresso locale per rafforzare i legami con questa metropoli europea.

“Poi, ci recheremo a Roma, in Italia, il 22 settembre per partecipare a un importante incontro con FAO e FIDA per discutere l’agenda delle donne in agricoltura e sicurezza alimentare”, afferma il documento.

Inoltre, con Ambasciata del MessicoLa delegazione di Jalisco avrà un’agenda di incontri sullo sviluppo economico e firmerà un accordo di lavoro con Scholas Okurentes, la fondazione pontificia per la costruzione della pace, per includere Jalisco nel lavoro intrapreso da papa Francesco da quella piattaforma.

Tra gli argomenti trattati durante il tour ci sono le attrazioni turistiche intelligenti, la fortificazione Volo Guadalajara-Madrid E questo Sviluppo turistico di Jalisco Nelle capitali di Spagna e Italia.

Allo stesso modo, le buone pratiche in termini di sostenibilità rendono Jalisco un potenziale centro per l’industria cinematografica e dell’intrattenimento, promuovendo e attraendo investimenti e commercio estero con particolare attenzione alla tequila e ai prodotti agricoli, nonché alla sicurezza alimentare.