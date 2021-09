Jamal Agnew eguaglia il record NFL con un touchdown di 109 yard

Lo specialista del calcio di ritorno dei Jaguars ha riportato il tentativo di field goal mancato da Matt Prater nella end zone; Ricorda che puoi goderti NFL su Star+, registrati qui.

JACKSONVILLE – Specialista del calcio di ritorno per Jacksonville Jaguarse Jamal Agnew, ora ne hai uno di Ascolti più lunghi possibili Nella storia della NFL. Agnew È tornato Tentativo di field goal fallito da 68 yard di Matt Prater per l’atterraggio 109 iarde presentato a Giaguaro 13-7 vantaggio temporaneo su Arizona nozioni di base Alla fine del primo tempo al TIAA Bank Field.

Prater Ha detenuto il record NFL per un field goal da 64 yard stabilito nel 2013 quando era con i Denver Broncos prima che Justin Tucker dei Baltimore Ravens stabilisse un nuovo record con il suo field goal da 66 yard domenica. Lo ha deciso l’allenatore dei Cardinals Cliff Kingsbury Prater proverò da 68 iarde Invece del quarterback Keeler Murray che lanciava ciao, Mary, due secondi prima dell’intervallo.

Jamal Agnew ha restituito la palla a 109 yard dalla end zone dopo che Matt Prater ha mancato un field goal. AP .foto

Il calcio è stato breve e Agnew Tieni la palla con i piedi appena davanti alla linea di base. Dirigendosi sul fianco sinistro e contrastando i contrasti di Max Garcia e Demetrius Harris tra le 20 e le 40 yard dei suoi, ricevette blocchi chiave da Malcolm Brown e Josh Allen, ed è stato accompagnato da Allen, Lerenti McRae e Shaquille Griffin per le ultime 30 yard per il punteggio. ..

in ogni caso, il Giaguaro Hanno finito per perdere la partita di domenica 31-19.

“Non potevo credere che avrebbero calciato”, ha dichiarato l’allenatore di Los Angeles. Giaguaro, Urban Mayer, dopo la partita. “[El coordinador de equipos especiales] Nick Sorensen ha detto che potrebbe riferirlo. opinione [a Prater] Nel pre-partita si scalda da 63 yard senza calciare troppo forte. Non l’ho mai visto in vita mia. Quindi lo prepariamo. Noi lo facciamo. Ci stiamo lavorando e questa capra è molto dinamica con la palla in mano. Sono contento che l’abbiamo preso”.

Indietro Agnew È la terza goccia 109 iarde Nella storia della NFL. Cordarrell Patterson ha ribattuto nel 2013 e Antonio Cromarte ha ripetuto un tentativo di field goal mancato nel 2007. Cromarty ha anche restituito l’ultimo calcio di field goal per il touchdown della NFL.

Agnew Ha anche guadagnato un calcio d’inizio da 102 yard nella settimana 2 ed è ora il nono giocatore nella storia della NFL con più ritorni da 100 yard nella stessa stagione. Patterson è stato l’ultimo a farlo (2013).

“Sono tutti ragazzi della linea offensiva, forse un paio di arti stretti e poi calci”, ha detto. Agnew, il primo giocatore nella storia della NFL con 100 yard in partite consecutive o settimane, secondo l’Elias Sports Bureau.

Matt Prater ha mancato il suo tentativo di field goal da 68 yard contro i Carolina Panthers. Getty Images

“Ovviamente lo so Prater Per giocare a Detroit so che può. Ma stava andando controvento 68 iarde E ho pensato: ‘Se non ottiene questo, probabilmente segnerò.’ Mi hanno fatto un muro sul lato sinistro del campo.

“Sono tutti grandi. Non so gestire un kicker. Questo è il mio modo di pensare.”