James Allison sull’uso delle immagini di sfondo della Red Bull

Il recente Gran Premio di Monaco ci ha lasciato con alcune delle immagini più intriganti del fine settimana a causa delle intricate estrazioni che alla fine avrebbero dovuto essere effettuate in caso di incidente su un circuito esotico come Monaco. In tal senso, è stato necessario in più occasioni ricorrere alle grosse gru che riempiono l’area retrostante le mura dello stretto circuito, in modo che la ‘via aerea’ adibita a rimuovere alcune auto che hanno avuto incidenti. In punti particolarmente alti.

È stato necessario ricorrere a questo nel caso di Checo Pérez e del team Red Bull, quando il messicano ha colpito le barriere nel primo quarto, regalando al resto delle squadre in gara degli ottimi tiri contro la parte posteriore della migliore vettura in griglia . Un fondo che dal 2022 è diventato capitale anche dal punto di vista della performance, grazie all’effetto floor. Quindi, naturalmente, questo ha suscitato grande interesse da parte di team e tifosi per avere un’immagine più chiara del fondo della RB19, che può essere confrontato anche con le immagini di altre auto distrutte.

James Allison parla delle immagini sullo sfondo della Red Bull

In questo senso una delle figure che ha voluto parlare della questione è stato James Allison, il restaurato direttore tecnico della Mercedes, che ha visto in questo evento una bella opportunità: “Beh, sicuramente attira sempre molta attenzione.Il famoso ingegnere ha ammesso, a conferma dell’evidenza che la Mercedes ha colto l’occasione per cercare di aumentare la sua familiarità con un’auto che aveva già fotografato da tutte le angolazioni:

“C’è molta azione con il team di cameramen, solo per non affidarsi a immagini televisive di bassa risoluzione e di qualità non sufficienteCommenta James Allison, su alcune delle tattiche che sono all’ordine del giorno da tutti i team con i loro fotografi, al fine di poter creare il quadro più completo dei dettagli aerodinamici delle vetture in gara:

“I fotografi sono posizionati in punti strategici della pista dove c’è la possibilità di avviare i carri attrezzi, scattano foto in bianco e poi la nostra casella di posta si riempie di foto ad alta risoluzione di altre auto.Il nuovo direttore tecnico, la cui squadra è stata anch’essa vittima di questa situazione, spiega dopo che Lewis Hamilton ha fatto un viaggio più vertiginoso della macchina di Perez:

“Sfortunatamente, anche la nostra macchina ha avuto il suo viaggio in paradiso questo fine settimana. Ci saranno molte foto nelle caselle di posta dei nostri concorrenti, ma sì, abbiamo un buon set di foto della Red Bull ed è sempre un bene per i nostri aerodinamici vedere se riusciamo a individuare i dettagli che saranno di interesse per noi nel nostro programma di test in corso Si è lamentato e ha assicurato James Allison del traguardo, spiegando che la Mercedes utilizzerà il filmato per ottenere il massimo dal dettaglio della parte inferiore della RB19, qualcosa che non dovrebbe necessariamente tradursi in un miglioramento per la Mercedes o qualsiasi altro team che intenda provare simulazioni basate su queste immagini

Nonostante il clamore che queste immagini hanno suscitato ora alla luce del mondo, hanno voluto che la Red Bull trasmettesse un senso di fiducia in se stessi, fiduciosi che i segreti e le scoperte della RB19 sarebbero stati difficilmente copiabili e implementabili in altre monoposto . Poiché il pavimento o qualsiasi altra parte della Formula 1 non funziona o non funziona correttamente senza il rinforzo di altri, il che richiede una profonda comprensione di ogni elemento, è difficile ricrearlo con questi mezzi.