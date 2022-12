James Cameron giustifica le riprese simultanee di Avatar 2, 3 e 4: evitare l’effetto ‘Stranger Things’

immagine simbolo mira a diventare una delle storie cinematografiche più ambiziose di tutti i tempi con una serie di film che includono, come minimo, Cinque consegne. Così la spiegava tempo fa il suo manager, Giacomo Cameronle cui recenti dichiarazioni hanno fatto riferimento a VI e Settimo lotto. Comunque sia, un progetto di questa portata ha richiesto una pianificazione quasi chirurgica, motivo per cui le misure sono state prese già dall’inizio. Continuazione Avatar: Senso dell’acqua. Tanto che Cameron lo ha spiegato lui stesso Perché Avatar 2, Avatar 3 e parte di Avatar 4 sono stati girati contemporaneamente? Negli ultimi anni: per evitare il cosiddetto “Effetto Stranger Things“.

La saga di Avatar e l’inevitabile passare degli anni

Così raccolti da Entertainment Weekly attraverso alcune dichiarazioni rese dallo stesso regista in cui spiegava che le riprese simultanee di più puntate Non si tratta solo di risparmiare sui costima anche per impedire ad alcuni dei suoi eroi, soprattutto i più giovani, di In crescita esponenziale negli anni. Ciò influisce principalmente Jack è un eroeSpider-Man nel film, che ha coprodotto includendo le età Tra i 14 e i 16 anni:

“Adoro questo Cose straneMa c’è “Effetto Stranger ThingsDove dovrebbero essere ancora al liceo, e Sembrano avere 27 anni. Il campione Jack è cresciuto come un albero quando abbiamo lavorato con lui. Rotoliamo con Jack Quando avevo 14, 15 anni, quasi fino ai 16 anni. Quindi lo esaminiamo per un periodo di 18 mesi”, spiega Cameron.





Tutto per evitare che tra l’inizio e la fine dello stesso film o tra più puntate tra le quali non passi molto tempo, Lo stesso attore o attrice ha un aspetto fisico diverso Attraverso l’inevitabile passare del tempo e l’evoluzione naturale come esseri umani. In questo senso, e durante le riprese, ha dovuto fare appello direttamente al governo neozelandese Consentire l’introduzione di alcuni interpreti Per continuare a rotolare e impedire loro di sembrare troppo vecchi:

“Ho immaginato scenari in cui non avremmo lavorato di nuovo per un anno e mezzo, e avremmo assolutamente fallito perché Aveva superato l’etàE poi dobbiamo girare di nuovo con un ragazzo diverso”, ammette il regista a proposito del ruolo di Spider. “Possiamo Appello al governo neozelandese Per consentire un piccolo gruppo di I protagonisti Quindi possiamo ripristinare la produzione. Abbiamo finito Il primo capitolo di Avatar 4 con un enorme salto nel tempo“Quanti anni ci sono voluti per arrivare alla pagina 35 della sceneggiatura del quarto film”, conclude Cameron.Stai parlando di un grande salto nel tempo con un ragno adulto per la quarta parte?

Fonte | Settimanale di intrattenimento